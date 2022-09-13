失聯法官曾獲模範公務員 昔日檢界同事心急如焚

北院法官陳伯均為人親切，昔日同事集氣盼他平安歸來。（讀者提供）

2022/09/13 20:41

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地院法官陳伯均在擔任新北地檢署檢察官時，曾辦過震驚一時的鄭捷隨機殺人案，嚴守程序、辦案縝密，成功定下鄭捷死罪，2017年獲頒法務部模範公務員。而他11日與妻小登山後獨自失聯，昔日與其共事的檢察官們莫不心急如焚，祈禱他能平安歸來。

陳伯均在轉任法官之前，原是一名檢察官，2014年5月21日值外勤時，獲報鄭捷隨機殺人案，立刻指揮調度警方蒐證，仔細檢視每個環節，在程序上格外嚴謹，使得該案速審速結，成功定下鄭捷的罪刑，讓鄭於2016年伏法。

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表現優異，陳伯均獲得新北地檢署推薦參選法務部2017年模範公務人員，經時任法務部長邱太三青睞而中選，與其他16名法務部所屬人員一同接受頒獎，除頒發5萬元與獎狀，並給予公假5天。

曾與他共事過的檢察官表示，陳伯均為人謙虛，看到人總是笑咪咪，非常早就到地檢署上班，工作到很晚才下班，當上主任、轉到桃園地檢署服務後，負責婦幼專組，帶過的檢察官都很信服他。

他指出，陳伯均雖然為人處事圓融，但偵訊上嫉惡如仇，即便他已轉任法官，檢察界仍肯定其認真的工作態度，因此在他失聯的消息傳出來之後，許多昔日同事都心急如焚，一同集氣，盼他能早日平安歸來，繼續替人民主持正義。

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