為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    失聯法官曾獲模範公務員 昔日檢界同事心急如焚

    北院法官陳伯均為人親切，昔日同事集氣盼他平安歸來。（讀者提供）

    北院法官陳伯均為人親切，昔日同事集氣盼他平安歸來。（讀者提供）

    2022/09/13 20:41

    〔記者吳政峰／台北報導〕台北地院法官陳伯均在擔任新北地檢署檢察官時，曾辦過震驚一時的鄭捷隨機殺人案，嚴守程序、辦案縝密，成功定下鄭捷死罪，2017年獲頒法務部模範公務員。而他11日與妻小登山後獨自失聯，昔日與其共事的檢察官們莫不心急如焚，祈禱他能平安歸來。

    陳伯均在轉任法官之前，原是一名檢察官，2014年5月21日值外勤時，獲報鄭捷隨機殺人案，立刻指揮調度警方蒐證，仔細檢視每個環節，在程序上格外嚴謹，使得該案速審速結，成功定下鄭捷的罪刑，讓鄭於2016年伏法。

    表現優異，陳伯均獲得新北地檢署推薦參選法務部2017年模範公務人員，經時任法務部長邱太三青睞而中選，與其他16名法務部所屬人員一同接受頒獎，除頒發5萬元與獎狀，並給予公假5天。

    曾與他共事過的檢察官表示，陳伯均為人謙虛，看到人總是笑咪咪，非常早就到地檢署上班，工作到很晚才下班，當上主任、轉到桃園地檢署服務後，負責婦幼專組，帶過的檢察官都很信服他。

    他指出，陳伯均雖然為人處事圓融，但偵訊上嫉惡如仇，即便他已轉任法官，檢察界仍肯定其認真的工作態度，因此在他失聯的消息傳出來之後，許多昔日同事都心急如焚，一同集氣，盼他能早日平安歸來，繼續替人民主持正義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    各界關心登山失蹤法官陳伯均 陳家人收到了
    2022/09/13 17:42

    各界關心登山失蹤法官陳伯均 陳家人收到了
    北院法官陳伯均登山失聯第3天今增7人上山搜救 尋獲帽子、眼鏡
    2022/09/13 15:07

    北院法官陳伯均登山失聯第3天今增7人上山搜救 尋獲帽子、眼鏡

    玉山銀行月購月有利 邀您聰明領好康
    北院法官陳伯均登山失聯 司法院長為他集氣祈福
    2022/09/13 13:20

    北院法官陳伯均登山失聯 司法院長為他集氣祈福
    北院法官陳伯均登山失聯！曾任主任檢察官 去年申請轉任令人意外
    2022/09/13 08:33

    北院法官陳伯均登山失聯！曾任主任檢察官 去年申請轉任令人意外

    More is More 新奢世代的極繁主義
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播