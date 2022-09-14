為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    少將副指揮官被爆進出情色小吃部？ 陸軍：向慶生友人致意就離開

    某軍團少將副指揮官遭爆料，搭乘專屬配車，進出情色小吃部，被民眾目擊。（讀者提供）

    某軍團少將副指揮官遭爆料，搭乘專屬配車，進出情色小吃部，被民眾目擊。（讀者提供）

    2022/09/14 09:17

    相關新聞

    獨家》被抓包！軍官進出情色小吃部 被認出是軍團少將副指揮官

    〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍八軍團黃姓少將副指揮官被爆料，昨天曾進出台南一間情色小吃部參加友人的慶生會，此事被民眾拍照後向軍團檢舉，軍方人士指出，黃少將是受邀到場，到場後就覺得場所性質不宜，因此僅在致意後就離去，前後在場時間僅約5分鐘左右，軍團今天一早也向國防部回報此事，並且坦然接受調查。

    此外，檢舉人的個資也遭到外洩，還疑似遭不明人士威脅，陸軍司令部對此表示，八軍團接獲民人檢舉後，處置程序欠妥，司令部將檢討策進，避免類案再生。

    據了解，八軍團目前副指揮官僅有一位，為黃忠實少將。

    陸軍司令部今早表示，初步查證，八軍團副指揮官黃少將確實在昨（13）日傍晚5時許接到退伍同袍邀約，前往台南市安定區小炒店，向正在慶生的友人夫妻致意後隨即離去。

    軍方人士說，辦慶生會的人士，是黃少將在擔任基層軍官時單位的士兵同僚，因此受邀時即同意前往，昨天也請駕駛兵載其前往會場，但一到會場就覺得怪怪的，於是在向主人致意之後，就立刻走人，沒想到已被拍照還被檢舉。

    陸軍司令部強調，國軍對於高階幹部的行為、操守甚為重視，已派遣督察人員赴單位調查釐清，如確有違失，將核予適懲；另八軍團接獲民人檢舉後，處置程序欠妥，本部將檢討策進，避免類案再生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》被抓包！軍官進出情色小吃部 被認出是軍團少將副指揮官
    2022/09/14 06:00

    獨家》被抓包！軍官進出情色小吃部 被認出是軍團少將副指揮官
    傳已組專案計畫室研究兵役 國軍：持續蒐整意見研議
    2022/09/13 14:25

    傳已組專案計畫室研究兵役 國軍：持續蒐整意見研議

    玉山銀行月購月有利 邀您聰明領好康
    海軍63.3億元採購標二飛彈組段丶換裝標一火箭馬達
    2022/09/10 11:16

    海軍63.3億元採購標二飛彈組段丶換裝標一火箭馬達
    國軍明年大幅擴充彈藥與裝備存量 軍事專家一一解析背後用意
    2022/09/09 13:32

    國軍明年大幅擴充彈藥與裝備存量 軍事專家一一解析背後用意

    痘花臉宅男靠它「退痘」對比照超驚人
    共軍現役最大無人機越海峽中線 「TB-001」偵察兼作戰威脅大
    2022/09/09 10:38

    共軍現役最大無人機越海峽中線 「TB-001」偵察兼作戰威脅大
    蔡總統登上雄風飛彈車聽取簡報 雄三丶雄二+雄昇可年產201枚
    2022/09/06 16:23

    蔡總統登上雄風飛彈車聽取簡報 雄三丶雄二+雄昇可年產201枚
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播