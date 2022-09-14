少將副指揮官被爆進出情色小吃部？ 陸軍：向慶生友人致意就離開

某軍團少將副指揮官遭爆料，搭乘專屬配車，進出情色小吃部，被民眾目擊。（讀者提供）

2022/09/14 09:17

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獨家》被抓包！軍官進出情色小吃部 被認出是軍團少將副指揮官

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍八軍團黃姓少將副指揮官被爆料，昨天曾進出台南一間情色小吃部參加友人的慶生會，此事被民眾拍照後向軍團檢舉，軍方人士指出，黃少將是受邀到場，到場後就覺得場所性質不宜，因此僅在致意後就離去，前後在場時間僅約5分鐘左右，軍團今天一早也向國防部回報此事，並且坦然接受調查。

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此外，檢舉人的個資也遭到外洩，還疑似遭不明人士威脅，陸軍司令部對此表示，八軍團接獲民人檢舉後，處置程序欠妥，司令部將檢討策進，避免類案再生。

據了解，八軍團目前副指揮官僅有一位，為黃忠實少將。

陸軍司令部今早表示，初步查證，八軍團副指揮官黃少將確實在昨（13）日傍晚5時許接到退伍同袍邀約，前往台南市安定區小炒店，向正在慶生的友人夫妻致意後隨即離去。

軍方人士說，辦慶生會的人士，是黃少將在擔任基層軍官時單位的士兵同僚，因此受邀時即同意前往，昨天也請駕駛兵載其前往會場，但一到會場就覺得怪怪的，於是在向主人致意之後，就立刻走人，沒想到已被拍照還被檢舉。

陸軍司令部強調，國軍對於高階幹部的行為、操守甚為重視，已派遣督察人員赴單位調查釐清，如確有違失，將核予適懲；另八軍團接獲民人檢舉後，處置程序欠妥，本部將檢討策進，避免類案再生。

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