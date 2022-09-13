高雄檢警破柬埔寨「小蛇頭」聲押失敗 今抗告成功一女收押

高市警破「安哥」跨國人蛇集團成員，被害人疑遭吸收反成「小蛇頭」葉姓女子。（資料照）

2022/09/13 16:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方日前破獲跨國人蛇，逮捕以綽號「安哥」的劉姓男子為首的集團成員，其中3名集團成員經雄檢複訊後聲押，均被以5至10萬元裁定交保，由於主嫌之一「小蛇頭」葉姓女子可能為幹部，且大蛇頭劉男在逃，檢方以有勾串、逃亡之虞，再提抗告成功，雄院今重開羈押庭，裁定涉詐騙台灣人赴柬的葉女收押。

據了解，23歲葉姓女子被騙至柬埔寨，為自保反被「安哥」人口販運集團吸收，成為「小蛇頭」返台抓交替，並招募郭姓姊妹擔任仲介、會計，並在臉書或IG張貼炫富照片，6名被害人誤信境外高薪詐騙，葉女再透過北部「丹哥」蔡姓男子和詹姓女友，接應至柬國「安哥」蛇頭，送至柬國「波哥山」園區，高、屏警方聯手刑事局查獲「一條龍」人口販運集團。

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警方同時也一舉逮捕充當國內載運「豬仔」的何姓、吳姓司機，以及一開始騙葉女出國打工的王男，被警認定被吸收為「小蛇頭」的葉女，她表示自己也是被害人，付贖1.5萬美金才回到台灣，否認是人蛇集團成員，但被害人指證歷歷，怒控被她騙至柬埔寨，不服從或詐騙不成，就會被關小黑房甚至凌虐。

檢警指出，多個臉書社團於上周有網友發文，貼上戶籍在高雄市三民區的劉姓男子，強調他是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管，高雄人，外號羽安，公司叫萬古、萬源、萬利、直營娛樂，並指劉男已騙200多個台灣人到柬埔寨，警方查出劉男疑成立「安哥」人蛇集團，5月間就聞風和妻子逃至柬埔寨。

高市警方上月持拘票、搜索票兵分多路逮人，查獲「安哥」旗下王姓幹部，以及被害反被吸收的葉女（23歲）及其姊妹閨蜜郭女，據調查，「安哥」集團採一條龍服務，懷抱掏金夢的台灣人找上門後，再由郭女（26歲）等人負責機票、護照，被害人淪為「豬仔」，每隻「豬仔」順利運至柬國「波哥山」園區，可獲利3000美元，代辦部分再由集團成員抽傭。

雖然葉女自稱今年7月被高薪「電腦打字員」境外徵才所騙，付贖1.5萬美金才順利返台，不過，警方查出她反被「安哥」吸收，返台抓交替，從被害人變嫌疑人，檢警將擴大清查其他受害人，再報請刑事局、外交部共同營救。

被害人淪為「豬仔」被騙至柬埔寨，動輒凌虐成傷，付贖2萬美金不等才獲釋。（資料照）

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