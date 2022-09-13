凌晨縱火燒鄰屋未遂 法官判關3年半

基隆地院審理後，認定女子觸犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判刑3年6月。 （記者吳昇儒攝）

2022/09/13 12:26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名女子因故與鄰居發生糾紛，竟於2月14日凌晨1時許，把酒精潑灑在鄰居住處外，並用打火機點燃，引發火災。火勢造成鄰居住處大門底部產生燻燒痕跡，所幸火勢自行熄滅未延燒。鄰居透過手機即時監看發現後，報警逮人。基隆地院審理認定女子觸犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判刑3年6月。

縱火女子到案後，向警方承認有點火，且知道屋內有人，但辯稱自己罹有思覺失調症，案發當天有服藥，隔天深夜才知道有縱火。

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檢察官調查，依照現場監視器畫面截圖顯示，女子確實有到鄰居門口縱火，火勢約於30餘秒後自行熄滅，而案發前一天晚間8時許，監視器也有拍攝到她曾到鄰居門外叫罵。女子雖罹有思覺失調症，但經調閱其就醫紀錄發現，服用精神科開立的藥物，應不會導致夢遊或「快速動眼期行為障礙」症。

檢察官偵訊後，認為女子縱火未造成房屋構成重要部分燒燬，房屋本身尚未達到喪失效用程度，因此認定她涉犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，依法將她起訴。

法官認為，女子雖縱火，但尚未造成住宅喪失其效用，犯行僅止於未遂階段，依法得減輕其刑；審酌她僅因與鄰居發生爭執，竟在他人猝不及防的凌晨時分縱火，幸未造成火勢延燒，但已對社區安寧、社會治安造成嚴重影響。

法官考量其犯後態度尚非惡劣及犯罪動機、目的、手段等狀況，依觸犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判處女子有期徒刑3年6月。

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