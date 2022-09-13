為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    凌晨縱火燒鄰屋未遂 法官判關3年半

    基隆地院審理後，認定女子觸犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判刑3年6月。 （記者吳昇儒攝）

    基隆地院審理後，認定女子觸犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判刑3年6月。 （記者吳昇儒攝）

    2022/09/13 12:26

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名女子因故與鄰居發生糾紛，竟於2月14日凌晨1時許，把酒精潑灑在鄰居住處外，並用打火機點燃，引發火災。火勢造成鄰居住處大門底部產生燻燒痕跡，所幸火勢自行熄滅未延燒。鄰居透過手機即時監看發現後，報警逮人。基隆地院審理認定女子觸犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判刑3年6月。

    縱火女子到案後，向警方承認有點火，且知道屋內有人，但辯稱自己罹有思覺失調症，案發當天有服藥，隔天深夜才知道有縱火。

    檢察官調查，依照現場監視器畫面截圖顯示，女子確實有到鄰居門口縱火，火勢約於30餘秒後自行熄滅，而案發前一天晚間8時許，監視器也有拍攝到她曾到鄰居門外叫罵。女子雖罹有思覺失調症，但經調閱其就醫紀錄發現，服用精神科開立的藥物，應不會導致夢遊或「快速動眼期行為障礙」症。

    檢察官偵訊後，認為女子縱火未造成房屋構成重要部分燒燬，房屋本身尚未達到喪失效用程度，因此認定她涉犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，依法將她起訴。

    法官認為，女子雖縱火，但尚未造成住宅喪失其效用，犯行僅止於未遂階段，依法得減輕其刑；審酌她僅因與鄰居發生爭執，竟在他人猝不及防的凌晨時分縱火，幸未造成火勢延燒，但已對社區安寧、社會治安造成嚴重影響。

    法官考量其犯後態度尚非惡劣及犯罪動機、目的、手段等狀況，依觸犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判處女子有期徒刑3年6月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    醋勁大發火燒壽司「郎」下場出爐...她全賠損失獲緩刑
    2022/09/11 10:03

    醋勁大發火燒壽司「郎」下場出爐...她全賠損失獲緩刑
    謀職不順竟半夜連續5度縱火洩憤 重判8年
    2022/09/07 13:13

    謀職不順竟半夜連續5度縱火洩憤 重判8年

    玉山銀行月購月有利 邀您聰明領好康
    「好奇」用打火機燒保麗龍 倉庫瞬間陷火海 白目男下場慘
    2022/08/25 21:08

    「好奇」用打火機燒保麗龍 倉庫瞬間陷火海 白目男下場慘
    卓蘭民宅火警1傷 疑爺縱火、嬤帶2孫逃
    2022/08/25 12:30

    卓蘭民宅火警1傷 疑爺縱火、嬤帶2孫逃

    More is More 新奢世代的極繁主義
    21歲女懷孕拒墮胎遭狠夫痛毆縱火 全身100％三度燒傷身亡
    2022/08/19 14:35

    21歲女懷孕拒墮胎遭狠夫痛毆縱火 全身100％三度燒傷身亡
    男子敗訴載600公升汽油作勢火攻法院 判刑8月須入獄確定
    2022/08/17 11:35

    男子敗訴載600公升汽油作勢火攻法院 判刑8月須入獄確定
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播