法官陳伯均登山失蹤 前地檢署同事集氣盼平安歸來

法官陳伯均登山失聯。（記者王定傳翻攝）

2022/09/13 11:43

〔記者王定傳／新北報導〕台北地院法官陳伯均登山失蹤，目前仍在搜救中；他轉任法官前，曾在新北地檢署服務多年，長期擔任重大刑案專組檢察官，指揮警方打擊黑幫與詐騙集團、掃蕩販毒集團，穩定社會秩序，還偵辦過許多起矚目案件，其中以震驚全台的鄭捷台北捷運殺人案最令人印象深刻；曾與陳伯均共事過的檢察官昨獲知後陳登山失蹤消息後，曾撥打陳的手機，起先是沒人接聽，後來轉入語音信箱，大家均憂心不已，希望陳能順利獲救、平安歸來。

陳伯均是台灣海洋大學海洋法律研究所碩士畢業，以及司法官訓練所四十四期結業，在新北檢時期長期擔任重擔刑案專組檢察官，偵辦過不少矚目案件，例如新北市五股區「新興堂」大爆炸案、台電員工圖利石灰廠案及北捷殺人案等，2018年因表現優異，調升桃園地檢署主任檢察官，2020職缺調任回新北檢，但仍在桃檢支援服務，2021年間他申請轉任法官，目前在台北地院家事庭服務。

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多名與陳伯均共事過的檢察官說，陳伯均私下待人客氣、和善幽默，在工作表現上辦案認真、心思縝密，曾獲選法務部模範公務員，從鄭捷案中就可看出他的辦案能力，例如，他除了6度提訊鄭捷外，還詢問被害人及證人70次，並實地勘驗車廂及車站監視錄影畫面，另調閱捷運站內、車廂、鄭捷購買刀械超市錄影監視畫面，並罕見地在偵查中將被告送醫鑑定，排除鄭捷因精神疾病犯案，是將鄭捷定罪的關鍵人物。

陳的檢察官同事說，陳喜愛熱愛攝影，調升主任後接觸跑步與登山活動，就他了解，陳伯均個性謹慎，登山時大多走登山步道，而據新聞報導，這次是跟家人同行，不可能做出危險行為，無法想像他如何失蹤，他們紛紛替陳集氣，希望他平安歸來。

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