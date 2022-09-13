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    北院法官陳伯均登山失聯！曾任主任檢察官 去年申請轉任令人意外

    台北地院法官陳伯均登池有山失聯。（記者歐素美翻攝）

    台北地院法官陳伯均登池有山失聯。（記者歐素美翻攝）

    2022/09/13 08:33

    〔記者溫于德／台北報導〕台北地院法官陳伯均一家人11日單攻武陵四秀的桃山及池有山，不料回程到池有山時，在三叉營地迷路，陳男獨自下切找路，並與妻子約定若30分鐘後聯絡不上就報案，陳妻同日下午4時左右報警，目前尚未找到人；北院今上午表示，消防人員正在搜救中。陳過去在檢察體系服務時，曾擔任主任檢察官，通常會繼續調升二審，因此，他去年申請轉任法官時，令人意外。

    陳伯均為司法官訓練所44期結業，辦案能力備受肯定，他曾在2個月偵結起訴犯下北捷殺人案的鄭捷。2018年，他升遷桃園地檢署擔任主任檢察官，2021年再申請轉任法官，目前為北院家事法庭法官。

    據指出，一名檢察官若已升遷主任檢察官，若無意外，通常會繼續調升二審、擔任高等檢察署檢察官，因此，陳伯均去年申請轉任法官，令人意外。

    另外，曾與陳伯均一同在新北地檢署共事的前檢察官表示，陳的個性很低調內斂，若旁人與陳不熟，會覺得陳不好聊天，但陳其實很好相處，而且待人很客氣，談話過程時常帶著笑容；陳在偵辦案件時，雖非力求表現、汲汲營營辦大案，但如有責任，一定勇於承擔，鄭捷案就是一例。

    47歲的陳伯均與妻子及一對兒女，11日從武陵農場附近的桃山登山口入山，原定單日來回，先攻桃山再到池有山，不料，4人要去池有山途中，在三叉營地迷路。

    陳妻當天下午4時6分連絡不上陳男，隨即報案，中市消防局隨即派4人上山搜救，並請登山協作將陳妻3人帶到新達山屋安置，12日由雪霸國家公園管理處人員，將陳妻3人護送下山。

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