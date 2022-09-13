登池有山 法官失聯 妻兒3人獲救

台北地院法官陳伯均登池有山失聯，台中市消防人員上山搜救。（記者歐素美翻攝）

2022/09/13 05:30

三叉營地迷路 獨自下切找路

〔記者歐素美、蔡政珉、王定傳／綜合報導〕台北地院法官陳伯均偕同妻子與子女共四人，十一日單攻武陵四秀的桃山及池有山，不料回程到池有山時，在三叉營地迷路，陳男獨自下切找路，並與妻子約定若卅分鐘後聯絡不上就報案，妻子於當天下午四點左右報案，救難人員在陳男下切地點約四十公尺處，發現陳的登山杖，昨再度搜救，因山區濃霧及下雨未有所獲，今天將再加派搜救人員，陳男妻兒三人則於昨日被護送下山。

陳伯均曾任檢察官 偵辦鄭捷殺人案

中市消防局表示，四十七歲的陳男與妻子及十八歲女兒、十一歲兒子，十一日從武陵農場附近的桃山登山口入山，原定單日來回，先攻桃山再到池有山，不料，四人要去池有山途中，在三叉營地迷路。

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陳妻當天下午四點六分連絡不上陳男，隨即報案，中市消防局隨即派四人上山搜救，並請登山協作將陳妻三人帶到新達山屋安置，昨由雪霸國家公園管理處人員，將陳妻三人護送下山。

搜救兩日均無所獲 今加派人員搜尋

消防人員十一日在陳男下切處約四十公尺深的山谷，先後發現陳的兩支登山杖，昨天持續搜索，因山區下雨且濃霧，該處有斷崖，今（十三）日將再加派四人上山，並帶足裝備下切搜尋。

雪管處表示，目前得知資料為單日往返，該路線雖難度不高，但因颱風外圍環流影響，山上一直下雨，且視線不佳，一旦不慎可能導致迷途。

陳伯均為司法官訓練所四十四期結業，在新北地檢署曾偵辦鄭捷殺人案，二○一八年獲派桃檢主任檢察官，二○二一年申請轉任法官，目前在台北地院服務。

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