北院法官陳伯均登山失聯第3天 今再增7人上山搜救

搜救人員在陳男下切約40公尺深的山谷發現其登山杖。（記者歐素美翻攝）

2022/09/13 09:09

〔記者歐素美／台中報導〕台北地院法官陳伯均偕同妻子及兩名子女於11日單攻桃山及池有山，不料回程到池有山時，在三叉營地迷路，陳男獨自下切找路，並與妻子約定若30分鐘後連絡不上就報案，妻子11日下午4點左右報案，台中市消防局獲報立即動員4人上山搜索，在陳男下切地點約40公尺處發現陳男登山杖，12日再度出動搜救，但山區濃霧及下雨，未有所獲，今天上午6點，台中市消防局再加派4人，連同林務局、保三總隊等共7人，在武陵集結上山加強搜救。

台中市消防局表示，陳男（47歲）與妻子及1兒1女共4人，11日從武陵農場煙聲瀑布附近的桃山登山口入山，原定單日來回，先攻桃山再到池有山，不料，4人在要去池有山3.5公里處的三叉營地迷路，陳男獨自下切找路，並告訴妻兒3人留在原地等候，若30分鐘後連絡不上他，就立刻報案。

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陳妻於11日下午4點06分因連絡不上陳男，隨即打119報案，台中市消防局第二大隊隨即派4人上山搜救，並請山區協作將陳妻3人帶到新達山屋安置，12日再由雪霸國家公園管處人員，將陳妻3人護送下山。

台中市消防局表示，消防人員第一天上山，在陳男下切處約40公尺深的山谷，先後發現兩支登山杖，經陳妻確認為陳男所有，昨天並持續在山區搜索，但因山區下雨且濃霧，該處有斷崖，不知有多深，搜救人員擔心裝備不足，今天上午6點已再加派4人，與林務局等人員上山，並帶200公尺長的繩子，以便下切斷崖，以搜尋陳男。

搜救人員下切到山谷搜救陳男。（記者歐素美翻攝）

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