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    新北自戕警急救2天凌晨不治 至親、同事哀慟

    新北警龍源派出所許姓警員中秋夜在所內自戕不治。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警龍源派出所許姓警員中秋夜在所內自戕不治。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/09/11 11:50

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市許姓警員中秋夜在駐地自戕，到院急救後，因頭部中彈命危，以生命維持設備續命，送入加護病房救治，因持續未脫險，同事、親友都全力為他集氣，盼望奇蹟出現，但仍因傷重不治，今天凌晨不治，警方持續追查案發動機、經過。

    據透露，持槍自戕的23歲許姓警員任職新北市蘆洲警分局龍源派出所，3個月前女友分手後性情丕變，疑似為情所困，9日中秋夜執勤時，告知同事肚子痛，請同事暫代值班，隨後他到廁所，未料不久傳出槍響，巡佐緊急開門入內，赫見許員左太陽穴中彈倒臥血泊，緊急送往淡水馬偕醫院救治，急救後恢復生命徵象，轉加護病房持續救治，但急救至今天凌晨，仍回天乏術。

    據指出，因許員近距離朝頭部開槍，子彈從左太陽穴射入、貫穿後右後腦杓，傷及腦幹、現場一度失去呼吸心跳，送醫、到院救回一命，但情況不樂觀，同事、至親都為他集氣，盼望奇蹟出現，讓年輕許員能安度這一關，但一連2天病情極不樂觀，加上腦部受創部位滲水，院方急救無效宣告不治。

    據了解，許員警專37期畢業，分發至新北市服務2年，服勤正常，性格外向好相處，是開朗的年輕員警，同事曾聽說有名穩定交往女友，今年6月2人分手，許員疑遭受情傷性情大變鬱鬱寡歡；資深同事也曾安慰許員，未料仍發生憾事。

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