彰化綠藍議員齊轟「萬年」燈桿殺人 警察局長：不會推責任

員林紅綠燈桿倒塌，壓斷女騎士脊椎。（民眾提供）

2022/09/08 16:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕員林號誌燈桿壓斷女騎士脊椎的傷人事件，今天在彰化縣議會發酵，綠藍議員砲口一致指向彰化縣警察局，質疑30年老號誌桿竟然沒有年限規範和汰換機制，要求公開契約和廠商檢修紀錄，同時全面建立燈桿年限汰舊換新機制。

警察局長吳坤旭說，將對廠商依法究責，請求賠償，事發第一時間請彰基全力搶救女騎士，相關請求國賠和保險理賠與廠商求償，後續警方都會一併處理。

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議會今天開聯席委員會議，民進黨縣議員葉國雄、莊陞漢及國民黨張錦昆、劉惠娟輪番質詢，時代力量吳韋達也對合約內容究竟是否包含養護桿柱提出質疑。

葉國雄要求警察局提供近3年號誌燈檢修項目和內容，他說，全案待釐清的重點在廠理保養和檢測有無徹底執行，以及監督號誌燈單位是否疏失。

莊陞漢說，彰化縣警察局長的位子很特殊，是升官跳板，在位者頂多1、2年就會離開了，這起事件牽涉責任歸屬和賠償，短時間難以解決，廠商若真有依照契約書檢修和問題，癥結就在契約規範是否周全妥當，沒有人希望這種事情發生，發生了就要想對策不讓憾事重演，他要求局長任內建立一套長久可行的規範，也是功德一件。

張錦昆指出，車輛和橋梁都有汰舊換新的年限，彰化縣竟然沒有相關法令規範號誌燈桿的壽命和使用年限，公務員和縣議員都有失職之虞。

張錦昆說，以往斷裂的號誌燈桿都發生在車禍意外，員林市出事的號誌燈桿從1993年設立來已經30年，現在員林人騎車行經紅綠燈口都有陰影，離桿起碼30公尺遠，不敢停進機車等待區，離桿30公尺遠。應該跟橋梁和車子都要有年齡限制建立機制，很無奈也是事實。

劉惠娟主張包括限速標桿和公共藝術燈桿都要納入全面檢修，她說，號誌桿承包商「看高不看低」，查燈亮正不正常，不會看基座穩不穩，號誌燈桿都有附掛監視器，強風吹，附掛螺絲若突然鬆脫，難保不會砸傷到路人。

對此，吳坤旭說，發生此一不幸事件，警方深感遺憾，該負的責任不會推，目前積極處理後續，全面清查號誌桿和通盤檢討，監視器也會一併注意，議員們建議號誌桿年限汰換的建議，會徵詢專家意見做更進一步的規範。

彰化縣號誌燈桿共3150處，目前完成查報3030處，查報進度96.2％，其中13處出現異常狀況，交通隊列入管制修復隨時追蹤進度，同時立即要求廠商趕工修復，到今天下午為止已完成7處修復。

倒塌的紅綠燈號誌桿基座嚴重鏽蝕。（民眾提供）

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