雄警酒駕大執法 鳳山10大酒駕易肇事路段加強取締

高雄警方今起酒駕大執法，加強取締違規酒駕行為。（圖由讀者提供）

2022/09/08 16:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方因應中秋連假到來，今起4日酒駕大執法，鳳山警方強調酒駕零容忍，公布十大酒駕易肇事路段，列為重點取締路段，一旦經警方查獲將依公共危險罪嫌移送法辦，呼籲民眾守法，切勿心存僥倖。

鳳山警分局公布十大酒駕易肇事路段，包括中山路、鳳松路、建國路、五甲路、保泰路、經武路、自強路、南正路、鳳頂路、國泰路，列為強力取締重點路段，同時兼顧交通安全。

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鳳山交通組表示，警方鎖定選定轄內夜店、KTV、餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，採取多點式部署，提高見警率，以達到嚇阻作用，並要求KTV、餐廳等飲酒店家，落實代客、叫車指定駕駛等服務，運用第三方警政概念，督促業者善盡社會責任。

警方指出，顧客若不配合，仍執意酒駕，店家應迅速通報，警察將到場勸阻，呼籲民眾守法，餐敍或聚會飲酒，應秉持「喝酒不開車，開車不喝酒」原則，避免害人害己。

警方說，拒絕酒測不僅罰鍰高於一般酒駕罰鍰，必要時仍可申請強制鑑定、強制採驗，且拒測仍列入酒駕紀錄中，累犯按前次罰鍰加罰18萬元外，10年內第二次違反酒駕規定者，公路主管機關將公布其姓名、照片及違法事實，將嚴格執行取締酒駕勤務，提醒民眾酒駕零容忍，勿心存僥倖。

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