涉包攬訴訟遭求重刑 林義傑起訴後首發聲：非常不服氣

極地超級馬拉松好手林義傑，涉入包攬取締盜版影片業務，形象重創。（資料照）

2022/09/07 17:30

〔記者錢利忠／台北報導〕極地超級馬拉松好手林義傑成立真相智財顧問公司，涉嫌與3名律師合作，向威視公司等業者包攬取締盜版影片業務，提告下載盜版影片的網友後索取和解金，總計提告937案，其中和解25案，不法所得90萬元；台北地檢署昨依違反律師法及刑法包攬他人訴訟等罪起訴林義傑等6人，並建請對林義傑從重量刑。對此，林義傑今天下午也發表被起訴後的心情說「我非常不服氣」。

檢方調查，林義傑等人去年積極遊說威視公司及甲上娛樂台灣分公司授權查緝盜版，聲稱成本由他們負擔，無論訴訟或和解款項，製作方與發行商都各為10％，他們拿80％，影視公司無需付費就可獲得豐厚回報，亦比委託傳統律師事務所划算，2家公司遂分別授權林義傑取締「金牌特務」、「疾凍救援」等盜版影片。

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林義傑與開科技公司的許仁泰合作，由許及邱姓員工上網蒐證，發現這些網站都在中國，無從查散播影片種子的人，涉嫌利用P2P上傳同時下載的特性，參與上傳與下載，等下載完成後即下線，再重新上線，以此手法來獲取IP，並營造是因他人上網才上線蒐證，每日取得數十組至上百組IP，再由律師提告及處理和解等事宜。

檢方認為，林義傑以企業方式經營訴訟業務，提告近千件，癱瘓各警局，嚴重妨害及耗費檢警偵查量能，所得利益雖小，但危害甚鉅，請從重量刑。

林義傑臉書聲明：

「昨天看到台北地檢署起訴我的消息，今天雖然有律師正式聲明，我仍想為自己說幾句話。

首先，我的初心只是想幫助影業朋友們，保護智慧財產權，本人再次強調在律師及科技公司的專業協助下，絕無違法之處，檢察官不起訴下載盜版者，竟起訴取締盜版的人，令人非常無奈，因此有以下六點要說明的：

一、律師參與，科技蒐證：

設立真相公司委請律師提供取締盜版的法律意見，本人相信絕不可能違法。而且，蒐證為科技公司以專業的方式進行，無違法、無釣魚。今年六月間台北地院的陳○崇為被告的判決無罪，就已經說明的很清楚，不知道檢察官為什麼就是要起訴，本人難以理解。

二、起訴為何不就本人的辯護及要求調查證據加以說明呢？

今年8月3日開庭後，本人捍衛自己權益委請律師聲請證據調查，令人遺憾是，對於本人有利的辯護，也沒解釋說明。本人要求與證人對質，也都沒有同意，沒有再開庭了，就在這樣草率情況下起訴，我非常不服氣。

三、刻意忽視法院都已經判決無罪的類似案例，這位呂姓檢察官到底在想什麼呢？

開庭時，本人律師提出類似情形法院判決無罪的最新案例，希望檢察官可以參考，但很遺憾，檢察官還是起訴了，並不說明為何不採納前法官判決說明的理由。本人最氣憤的是，那一件沒有專屬授權，而且同樣是呂姓檢察官偵辦，都已經判決無罪了，為何還是要起訴本人呢？而且本人以著作權法37-4條取得合法之專屬授權下，以自己名義進行訴訟提告，何罪之有？若協助影業維護智慧財產權是違法，不知美國商會長期關注著作權法之推動，有何感受和見解？維護智慧財產及著作權，這是憲法賦予人民訴訟的權利。

四、檢察官為了定我罪，認為真相公司與影視公司簽立的合法契約，偏頗刻意扭曲是通謀虛偽，實在莫名奇妙：

已經向檢察官提出說明，與影視公司合作，契約清楚表述，就是為了保護著作財產權、查緝盜版、侵權訴追及協商和解等相關事宜，很明確根本沒有和影視公司通謀虛偽成立契約，雙方合作維護智慧財產著作權，難道這也是假的嗎？本人被惡意扭曲與影業公司所簽署之真實有效契約為無效，就因為我是林義傑嗎？

五、有心人士刻意放消息帶風向：

我更氣憤的是，在偵查不公開期間，為何會有媒體知道「疾凍救援」、「金派特務」這二片被盜版下載次數最多呢？還有，至今本人都還沒有收到起訴書．而是透過新聞媒體才得知被起訴的消息，誰想放消息帶風向嗎？

六、呂姓檢察官榮升，辦案迅速：

我看到新聞報導，我的案件承辦的呂姓檢察官，在8月底榮升高檢署檢察官，而我在8月3日被傳喚之後，還有請求檢察官調查一些事情，我的律師也對本案表達諸多爭議，法律上我也有權利調查對我有利的事項，但是我沒有再被通知是否調查清楚，很快被偵查結束，就在9月6日由媒體看到我被起訴的消息。真是欽佩呂檢察官在榮升前快速偵查結案，辦案效率迅速令人咋舌。

面對不實、甚至是惡意的起訴，我有責任澄清，也會勇敢面對接下來的審判。最後，我堅信，我現在所受到的屈辱，會在司法定讞的時候得到公道。謝謝大家的關心。

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