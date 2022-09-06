以共好精神打造TRM 劉名洲獲全國消防評鑑個人績優獎

新竹縣竹東消防分隊隊員劉名洲，參加今年全國消防績優救護評鑑，他以「團隊資源管理（TRM）急救網」獲得評審青睞，成為新竹縣第一位拿下績優個人獎的救護員。 （竹縣府消防局提供）

2022/09/06 18:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東消防分隊隊員劉名洲，對救護工作幾近狂熱，不但積極開辦救護訓練，休假也主動參加救護研討進修；今年全國消防績優救護評鑑，他以「團隊資源管理（TRM）急救網」獲得評審青睞，成為新竹縣第一位拿下績優個人獎的救護員。

劉名洲表示，TRM（Team Resources Management）是在某一場救護研討會上聽到的名詞，目的是有效運用所有人員、設備等可用資源，以達成最有效的救護品質。對於人力有限的消防分隊，他把範圍擴大，將救護義消，甚至是民眾訓練成TRM的成員之一；而訓練的方式，就是上課。

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劉名洲為竹東分隊的救護教官，善用每次救護義消開會辦理救護訓練，義消協勤時也常開辦一對一的個別課，「只要你想學，我就願意教。」因此，已經累積6名救護義消在休假時，「路見不平」主動協助急救案件，守護許多人生命。從事消防救護10年來，他已參與上百場的救護宣導。

印象最深的一次救護，是主動支援到院前心肺功能停止的救護案件，救治的對象是自己的奶奶。開著救護車到熟悉的家門前，看著奶奶躺在床上，已經沒有呼吸和心跳，救還是不救令他相當掙扎，因為急救的過程中，侵入性的處置勢必會對奶奶造成傷害，但對於被奶奶從小帶到大的劉名洲而言，多麼希望能再次對著她撒嬌，大聲喊著「阿嬤」。最後選擇急救，遣憾的是，奶奶最終還是離開人世。

如果想要自己家人叫救護車能遇到怎樣的救護技術員（EMT），就先讓自己成為那樣的EMT，這是劉名洲對自己的期許。4年前參加高級救護技術員徵選時，面試官問為什麼報考高級救護技術員（EMTP），劉名洲不加思索的回答：希望自己的努力可以提升家鄉的醫療品質。現在，他做到了，而且還持續的努力著！

新竹縣竹東消防分隊隊員劉名洲，對救護工作幾近狂熱，不但積極開辦救護訓練，休假也主動參加救護研討進修；從事消防救護10年來，他已參與上百場的救護宣導。（竹縣府消防局提供）

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