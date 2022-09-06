全國消防績優救護評鑑 竹縣再奪金質獎等多獎

全國消防績優救護評鑑今（6日）頒獎，新竹縣政府消防局再度拿下指標性的績優救護人員團體金質獎，另外也獲得特殊績優團隊獎、特殊績優個人獎以及資深救護貢獻獎等獎項，表現亮眼。（圖由竹縣府消防局提供）

2022/09/06 16:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕內政部消防署辦理的全國消防績優救護評鑑今（6日）舉行頒獎典禮，新竹縣政府消防局再度拿下指標性的績優救護人員團體金質獎，另外也獲得特殊績優團隊獎、特殊績優個人獎以及資深救護貢獻獎等獎項，表現亮眼。

其中，最受關注的獎項-績優救護人員團體金質獎，消防局表示，這是依各項「受理緊急救護無生命徵象（OHCA）案件，派遣時辨識出OHCA，電話線上指導急救成功（ROSC）率」以及「執行急救處置（CPR+AED）之急救成功率」排序積分累計評比，分數最高者才能勝出，相當不容易。

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竹縣今年以「急救。守護，一堂從需求出發的急救課」為主題，拿下特殊績優團隊獎。局長孫福佑表示，新竹縣0-4歲的幼兒比例高居全國第一，消防局全國首創119行動故事車以及提供托育服務的嬰幼兒親子友善急救課程，「119行動學堂」以及「119行動學堂到你家」，讓家長能安心學習急救。

從事救護不到10年，但以1天當3天用的拚命三郎精神從事救護工作的竹東消防分隊隊員劉名洲，今年以「團隊合作（TRM）急救網」為題獲得評審青睞，拿下全國特殊績優個人獎的肯定，這也是新竹縣首次獲得此殊榮者。劉名洲為消防署培訓的高級救護技術員，擁有消防署救護教官資格，他積極學習救護新知，且不吝分享所學。

竹東分隊小隊長黃韓林從事救護工作20年，為高級救護技術員也是消防局的資深教官，取得高級創傷救命術、火災搶救指揮官班、救生員、BLS指導員以及小兒救命術等多張證照。

消防署為鼓勵民眾在第一時間協助急救，推出可偵測鄰近案件發生的APP，並辦理命名活動，在萬中選一下，由緊急救護科小隊長洪東秀所定的「急救先鋒」勝出，今同步接受表揚。

內政部消防署辦理的全國消防績優救護評鑑今（6日）舉行頒獎典禮，新竹縣政府消防局再度拿下指標性的績優救護人員團體金質獎。（圖由竹縣府消防局提供）

從事救護工作20年的竹東分隊小隊長黃韓林，榮獲資深救護頁獻獎。（圖由竹縣府消防局提供）

竹東消防分隊隊員劉名洲，今年以「團隊合作（TRM）急救網」為題獲得評審青睞，拿下全國特殊績優個人獎的肯定，這也是新竹縣首次獲得此殊榮者。（圖由竹縣府消防局提供）

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