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    首頁　>　社會

    小客車違停被自行車撞出刮痕 車主po文要追究

    男子騎自行車不小心撞到停在路邊的小客車。（擷取自臉書「沙鹿之美」）

    男子騎自行車不小心撞到停在路邊的小客車。（擷取自臉書「沙鹿之美」）

    2022/09/06 17:23

    〔記者歐素美／台中報導〕詹姓男子將小客車停在台中市沙鹿區中山路495巷子裡，車子超出白線，昨天（5日）清晨5點多，1名男子騎自行車行經不慎被小客車的後照鏡勾到，連人帶車摔倒，隨即離去，詹姓男子隨後發現小客車左側車身有刮損，調閱監視器畫面，發現車子是遭騎自行車的男子不慎刮傷，憤而將影片po上臉書社群「沙鹿之美」，並向警方報案，要揪出肇事的自行車主，警方表示，詳細肇事責任將交由交大鑑定，目前正循線調查中。

    民眾在臉書「沙鹿之美」po一段監視器畫面，昨天清晨5點多，一名男子騎腳踏車，行經沙鹿區中山路495巷90號對面時，疑似不慎被停在路旁的自小客車後視鏡勾到，連人帶車跌倒，並造成自小客車左側車身刮損，摔倒的男子爬起來，看了一下就逕自騎自行車離去。

    小客車車主詹男不滿車子被刮損，家人將監視器畫面po在臉書「沙鹿之美」，表示「尋找影片中騎腳踏車的先生，不知道您是什麼原因撞上家裡的車，拜託社團裡的團友及朋友幫忙協尋，請有認識的人麻煩他主動聯繫！」

    網友則留言表示，「別找了！你違停後照鏡沒收，勾到他把手跌倒，他醫藥費、精神賠損，無法工作薪資，去調解費時」、「現在就是要找出來，看需不需要先送花圈，再跟家屬談賠償啊！」

    警方表示，詹姓男子因小客車超出白線，涉及違停；騎自行車的男子則涉及毀損，車主可民事求償。目前警方正循線追查，肇事原因將交由交大鑑定。

    詹男不滿小客車因自行車產生刮痕，報警追究責任。（記者歐素美翻攝）

    詹男不滿小客車因自行車產生刮痕，報警追究責任。（記者歐素美翻攝）

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