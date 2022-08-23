罵人就輸了！質問違停者「你是白癡嗎」判罰7000元

連男質問違規停車的洪男「你是白癡嗎？」台中地院判罰7000元。（記者張瑞楨攝）

2022/08/23 13:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市30多歲連姓男子，見洪姓男子違規停車，他質問洪男「你是白癡嗎？」卻反被洪男提出妨害名譽的公然侮辱罪告訴，法院審理時，連男否認他有辱罵之語，法官卻認為，兩人互不認識，另有鄭姓路人作證，指稱聽到連男說「你是白癡嗎？」連男不滿洪男違規停車，口出顯屬是侮辱的言詞，判處罰金7000元，可上訴。

判決書指出，連男與洪男不相識，也沒有仇恨，去年6月10日晚間，連男見洪男違規停車，雙方起爭執時，連男於路旁質問「你是白痴嗎？」等語，洪男認為受辱而提告，台中地院審理時，連男否認辱罵，鄭姓路人作證說，發生糾紛時，他正在一旁，有聽到連男質問洪男是「白痴嗎？」，「要不要叫警察來」等語。

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法官認為，連、洪互不認識亦無仇恨，洪男實無刻意誣陷連男的必要，連男口出「你是白痴嗎？」一語，依社會通念，已達足以貶損他人人格、社會評價及尊嚴，為輕蔑他人、使人難堪之詞，顯屬侮辱之言詞，而事發地點又是馬路旁，連男是為宣洩情緒而辱罵洪男，以情緒性反應而人身攻擊、貶抑性的粗鄙謾罵，藉此表達羞辱、貶抑洪男人格及社會評價，依公然侮辱罪判處罰金7000元。

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