台東釣竿穿頭男手術半途突赤身跑離醫院 醫護追2公里才帶回

釣竿穿頭男手術半途逃離醫院，負傷在馬路上跑了2公里，才被警消醫護追上帶回續醫。（記者黃明堂翻攝）

2022/09/06 13:19

〔記者黃明堂／台東報導〕台東一戶民宅今天清晨發生驚悚意外，38歲男子疑似爬高取物時跌落，竟被豎立的釣魚竿穿破頭部，竿頭從下顎部刺入，往上從右眼穿出。他被送到台東馬偕醫院，醫師拔出釣竿後，他竟只穿紙尿褲，赤裸上身逃離醫院，負傷在馬路上跑了2公里，才被警消醫護追上，送上救護車重返醫院，進行後續清創治療。

今天清晨5點多，台東消防局接獲報案，有縣民在家中被釣魚竿穿透頭部，立即派救護車前往，但救護人員抵達時，看到患者躺在地上，頭部還插著數公尺長的釣竿，緊急求援，由消防局再派破壞器材車到場。

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消防人員拿出切割器材，花了數分鐘進行切割，過程中須避免搖晃過大，造成患部擴大，因此小心翼翼，先將竿頭鋸斷，再剪竿尾，留下約40公分長度仍插在頭上，陸續抽出伸縮內竿，才由救護人員搬上長背板，從家中搬到救護車上，緊急送往台東馬偕醫院。

院方表示，林姓患者有左下顎至右眼框穿刺傷，到院意識清楚，經急診緊急處置後，準備進開刀房進行清創及神經、血管、肌肉修補手術，後再轉加護病房觀察。

不過，在醫師為他拔掉釣竿後，等待推進開刀房手術時，病人要求要出去外面，急診主任王仲毅以安全為由予以拒絕，不料病人從病床上離開，警衛在大門口攔阻無效，男子一路從長沙街經蘭州街上康樂橋，急診2位警衛、鄭宏熙醫師、鄭敏華護理長及護理師等團隊一路尾隨規勸，最後到工業區內盛發重機修理廠，終於被救護人員勸上救護車，送回馬偕繼續就醫。

林男被釣竿穿頭，竟然還保有相當的體力，走的相當快，一點都不像是受重傷患者，甚至還把貼在右眼上紗布眼罩拿下來，露出下顎、右眼傷口，嚇壞了不少路人。

釣竿穿頭男手術半途逃離醫院，醫護警消在馬路緊追2公里帶回。（記者黃明堂翻攝）

台東林姓男子今早從高處墜落被釣竿穿破頭。（記者黃明堂攝）

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