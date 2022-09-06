高雄豪宅工地意外害2死3傷 建商董座逃過刑責

建案工地發生工安意外造成2死3傷，建商董座被檢方認定無責不起訴。（資料照）

2022/09/06 11:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市美術館特區一處新建大樓工地，去年3月4日在地下5樓施作「地樑綁紮」工程，疑因鋼筋未固定好，數十噸鋼筋如骨牌般倒塌，5名工人受困「鋼籠」，消防局獲報派員搶救，仍造成2死3傷的重大意外，雄檢偵結後，認定建商林姓董座無責不起訴，但現場工地郭姓主任等6人則因監工不實，被依過失致死罪起訴。

檢方指出，這起發生意外的建案是北部知名建商首度南下高雄代表作，建案位於美術館特區，於2020年5月開工，預計建造地上24層、地下5層大樓；工安意外發生時，50名工人正在約18公尺深的地下第五層樓綁紮鋼筋，3公尺的鋼筋突由南向北倒塌，倒塌範圍長度達37公尺，陳男等5名工人來不及逃，被重達23噸的鋼筋壓住。

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5人被救出時，3人意識清楚、2人命危送醫急救，經搶救後仍宣告不治。檢勞介入調查，發現建案的基礎地樑鋼筋結構強度不足，也沒有使用拉索或撐桿支持鋼筋，加上安全措施不足，導致整起意外發生後造成如此嚴重慘案。

檢方傳喚建商林姓董座等人到案說明，林辯稱建案是授權給郭姓工地主任，意外與他無關；郭則說案發時他人在工地內的工務所辦公，不清楚為何會發生意外，該工程是發包給莊男經營的工程行承包，莊再分包給許姓包商，許姓包商再把部分工程分包給劉姓包商。

檢方認為，林姓董座雖然是該建案的負責人，但依現代企業分層決策、負責的精神，委由郭姓工地主任管理工地運作，應由實際工地負責人承擔相關責任，因此認定林姓董座無責，偵結處分不起訴。

至於郭姓主任、莊姓、許姓、劉姓包商等6人，則因監工不實，造成整起意外發生，但考量他們在事件後已跟2名死者家屬達成和解，但3名傷者部分尚未和解，因此依過失致死和過失傷害罪起訴，並請法院量處適當之刑度。

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