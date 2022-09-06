通緝犯拜虎爺竟偷錢 落網大驚「虎爺顯靈」辯借急

黃姓通緝犯拿香拜虎爺，竟大膽偷錢及佛珠，過程監視器全都錄。（讀者提供）

2022/09/06 08:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕太歲頭上動土！高市一名黃姓竊盜通緝犯到楠梓區一間宮廟偷走虎爺零錢與佛珠，警方循線逮人，他竟稱因身無分文，只好向虎爺借急，還向虎爺上香拜拜，沒想到逃亡14天，昨再度路過楠梓竟被抓，大驚「虎爺顯靈了」，警勸黃男「歹路不可行」，警訊後將他移送法辦。

楠梓警分局今表示，楠梓區一間宮廟供奉虎爺，8月22日被偷走零錢與佛珠，損失金額700元，廟方人員蔡女稱「遭竊的金錢是供奉虎爺信徒的心意捐贈，如今遭竊，她強力譴責竊賊，會遭到報應」。

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警方獲報展開調查，擴大調閱監視器畫面，連日來比對出黃男（30歲）涉嫌重大，目前是新北地檢署、臺南地方法院2機關所發佈的竊盜通緝犯，黃男逃亡又居無定所，造成警方查緝不易。

警方將黃男樣貌深記腦海，昨於楠梓區惠春街發現一名男子特徵、樣貌相符，立即上前盤查，果然為黃男，黃男對於所犯宮廟竊盜案坦承不諱，將黃男帶所偵辦。

警方調查，黃男稱「當天有上香拜拜，但因身無分文，只好向虎爺借急，案發後往橋頭、岡山區逃竄；今日恰巧經過楠梓區，殊不知就遭逮」。

警方聽聞後表示，「虎爺顯靈了，歹路不可行」，警訊後將他依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，竊盜通緝部分則解送新北地檢署、臺南地方法院歸案。

黃姓通緝犯拿香拜虎爺，竟大膽偷錢及佛珠，過程監視器全都錄。（讀者提供）

黃姓通緝犯宮廟偷錢，二度路過楠梓被抓，大驚「虎爺顯靈」辯借急，警勸歹路不可行。（讀者提供）

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