精障男到派出所偷警用無線電 睡警車半小時才被逮

陳姓男子潛入三民一分局二民派出所偷警用無線電，睡在警車半小時才被逮。（翻三民一分局臉書攝）

2022/08/31 12:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕罹患思覺失調症超過20年的陳姓男子，因病識感不佳，未定時服藥，多年來進出醫院多次。去年1月20日，他剛出院4天，就潛入三民一警分局三民派出所偷警備車警報器、警示燈和無線電基座，接著睡在警車，半小時後才被值班員警發現逮捕，高雄地院依妨害公務罪判徒刑2月，並應於執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護1年。

判決指出，去年1月20日凌晨5點半，陳姓男子潛入三民派出所後方停車場內，徒手竊取警用安全帽1頂，徒手扯斷4顆警用機車上警用警示燈、2顆警用警報器，再用萬用鑰匙打開警備車後，徒手扯斷副駕駛座上的無線電基座。

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陳男偷完警用裝備後沒有離去，反而直接睡在警車上，直到半小時後才被值班員警發現，當場將他逮捕。

警方好奇問他為何偷警用裝備，陳男回答自己想當警察並改裝自己的車變成警車，才會下手行竊；高雄簡易庭審理時，法官查出陳男罹患思覺失調症超過20年，最近一次的就醫紀錄中，顯示他有妄想症，多次反覆向醫療人員堅稱「自己為警察、要去抓煙毒犯、有17份兼職工作、警局是自己的大本營」。

不過，陳男偷警用裝備時，曾向員警坦白會先把偷來的東西拿去改裝車輛，剩下的東西再拿去賣，讓法官認為他仍有一定的行為辨視能力，因此雖依法將他減刑，但仍依損壞公務員職務上掌管之物品罪判他徒刑2月，並應於執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護1年。

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