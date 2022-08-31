為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    精障男到派出所偷警用無線電 睡警車半小時才被逮

    陳姓男子潛入三民一分局二民派出所偷警用無線電，睡在警車半小時才被逮。（翻三民一分局臉書攝）

    陳姓男子潛入三民一分局二民派出所偷警用無線電，睡在警車半小時才被逮。（翻三民一分局臉書攝）

    2022/08/31 12:25

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕罹患思覺失調症超過20年的陳姓男子，因病識感不佳，未定時服藥，多年來進出醫院多次。去年1月20日，他剛出院4天，就潛入三民一警分局三民派出所偷警備車警報器、警示燈和無線電基座，接著睡在警車，半小時後才被值班員警發現逮捕，高雄地院依妨害公務罪判徒刑2月，並應於執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護1年。

    判決指出，去年1月20日凌晨5點半，陳姓男子潛入三民派出所後方停車場內，徒手竊取警用安全帽1頂，徒手扯斷4顆警用機車上警用警示燈、2顆警用警報器，再用萬用鑰匙打開警備車後，徒手扯斷副駕駛座上的無線電基座。

    陳男偷完警用裝備後沒有離去，反而直接睡在警車上，直到半小時後才被值班員警發現，當場將他逮捕。

    警方好奇問他為何偷警用裝備，陳男回答自己想當警察並改裝自己的車變成警車，才會下手行竊；高雄簡易庭審理時，法官查出陳男罹患思覺失調症超過20年，最近一次的就醫紀錄中，顯示他有妄想症，多次反覆向醫療人員堅稱「自己為警察、要去抓煙毒犯、有17份兼職工作、警局是自己的大本營」。

    不過，陳男偷警用裝備時，曾向員警坦白會先把偷來的東西拿去改裝車輛，剩下的東西再拿去賣，讓法官認為他仍有一定的行為辨視能力，因此雖依法將他減刑，但仍依損壞公務員職務上掌管之物品罪判他徒刑2月，並應於執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護1年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    旗津偷沙灘排球怪爺爺偷5顆沿路送 自稱散播歡樂有4顆人間蒸發
    2022/08/28 12:11

    旗津偷沙灘排球怪爺爺偷5顆沿路送 自稱散播歡樂有4顆人間蒸發
    竊盜慣犯出沒旗津「探腳路」 鄉民PO網助警逮人
    2022/08/27 09:34

    竊盜慣犯出沒旗津「探腳路」 鄉民PO網助警逮人

    台灣資安風險遽增 VPN成網安必出招式
    僑生投10元取走1480元海賊王公仔 被台主報偷竊賠8000元
    2022/08/26 10:56

    僑生投10元取走1480元海賊王公仔 被台主報偷竊賠8000元
    高雄男花10元夾娃娃沒中 直接偷走1箱泡麵吃光
    2022/08/22 09:56

    高雄男花10元夾娃娃沒中 直接偷走1箱泡麵吃光

    媲美陽明山富⼈區 台中⼤肚山成交破億！
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播