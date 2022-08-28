旗津偷沙灘排球怪爺爺偷5顆沿路送 自稱散播歡樂有4顆人間蒸發

旗津出現偷沙灘排球怪爺爺偷5顆沿路送，自稱散播歡樂有4顆彿彷人間蒸發，警方持續尋找贓證物中。（民眾提供）

2022/08/28 12:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄旗津出現一名偷沙灘排球怪爺爺爺，67歲林姓男子自稱是文化局人員，未經業者同意拿走5顆沙灘排球，業者發現少了5顆球立刻報警，鼓山分局通知線上警網追查，果然在旗津區廟前路海產街上發現林男和1顆沙灘排球，他不否認拿走排球，並稱沿路發給路人和小朋友，只是為了沙雕祭「應景」，才散播歡樂給其他人，員警告誡不告而拿就是偷竊行為，依法送辦。

不過，警方調閱路口監視器欲尋回另4顆「證物」排球，卻未發現林男路上送球畫面，4顆沙灘排球彷佛人間蒸發，警方持續找尋贓證物，林男被警攔下盤查時，一開始不解警方為何逮捕他，員警婉轉告知未經他人同意，任意拿取他人物品時，已涉嫌刑法竊盜罪，林男才配合調查，並辯稱自己是文化局人員，員警吐槽指「沙雕祭」活動是觀光局主辦，林男才又說沒錯就是觀光文化局，令處理員警無言。

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鼓山分局今指出，旗津分駐所員警前日獲報，沙灘店家報案放在貨櫃內的5顆沙灘排球被偷，發現被偷前，曾有一名戴遮陽帽、墨鏡年長的觀光客和他搭訕，員警調閱監視器畫面，發現一名身著深色上衣、白色短褲的男子涉案，立即派員在附近找尋。

警方隨後在旗津區廟前路的海產街上發現疑似竊嫌身影，趨前盤查時，67歲的林姓男子坦承在沙灘貨櫃裡取走5顆沙灘排球，但已分送路人4顆，身上僅剩1顆，林男還自稱拿走排球發放給路人是為了沙雕祭「應景」，才散播歡樂給其他人。

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