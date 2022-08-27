竊盜慣犯出沒旗津「探腳路」 鄉民PO網助警逮人

古姓竊盜慣犯出沒旗津「探腳路」，在地居民將訊息PO網助警逮人。（記者黃佳琳翻攝）

2022/08/27 09:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕設籍台南的古姓男子今年3、4月間在高雄旗津犯下多起資源回收廠及民宅竊案，警方雖然順利逮人送辦，但古男竟於8月中旬又再度出沒旗津「探腳路」，居民們發現後PO網提醒，警方查訪時，發現古男躲在一處貨櫃屋，且他已被法院通緝，當場將他逮捕解送歸案，暫時解除旗津居民的隱憂。

警方指出，本月中旬，民眾在臉書旗津在地社團PO出一名男子在旗津巷弄裡梭巡，不斷左右張望，疑似為了找尋下手目標而先行「探腳路」的訊息，警方看到PO文後，一眼就認出影中人就是今年3、4月在旗津地區涉及多起竊案的46歲古姓男子。

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由於古男居無定所，警方探訪多日後，終於在中洲二路的巷弄發現他寄宿在朋友的貨櫃屋裡，員警前去約制、告誡切勿重蹈覆轍，古男隨即表示當時只是迷路正在找路，並無不法行為，但員警在查詢身份時，發現他已於本月18日遭高雄橋頭地院發佈竊盜通緝在案，當場上銬逮捕。

古姓男子表示，自己有接獲開庭通知，目前也有正當工作，聽到自己被通緝則是一臉難以置信，員警確認他身上無違禁品或武器，訊後依法將他解送歸案，古男落網的消息傳出，也讓旗津居民可以暫時鬆一口氣。

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