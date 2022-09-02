女外勞大肆搜刮賣場 食髓知味被盯上當場落網

印尼籍女看護工「阿妮」涉嫌在超商內偷竊。（記者劉慶侯翻攝）

2022/09/02 09:18

〔記者劉慶侯／台北報導〕身材壯碩的印尼籍女看護工「阿妮」，6月間利用休假在大賣場內大肆偷竊，得手逾2萬5000元的各類生活用品和藥妝，食髓知味下，月前揹著大背包和大型手提袋再次前往，此次被員工盯上，報警終將她逮獲，起獲琳瑯滿目的各類贓物數十件，全案依法究辦。

警方調查，28歲的「阿妮」體型看似魁梧有力，相貌憨直樸實，2019年被仲介來台當看護工，在北市中正區某家庭負責照顧老人。

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警方表示，位在北市羅斯福路二段的賣場，6月20日進行盤點時，發現有數十件物品短缺，損失高達約2萬5千元。經調閱店內監視器，才發現是女子手持提袋及後背包動手行竊，立刻向中正第二分局廈門街派出所報案。

警方隨後調閱監視畫面追查，根據對方路徑出沒在廈門街一帶，懷疑涉案者是外籍勞工，逐步進行清查和過濾。

不料就在警方還在調查中，對方日前竟然再度前往賣場，大肆搜刮店內商品裝在背包和手提袋內，但因店員早已熟記對方身形特徵，暗中通報警方，當場人贓俱獲，在她手提袋內起獲大量贓物。

警方現場簡單訊問，「阿妮」辯稱只是先將商品放入提袋，還沒結帳便被店員攔住，否認行竊。隨後見警方提出蒐證內容，她又以不諳中文當藉口，規避警方提問。

警方最後將她帶回派出所等待通譯期間，又從「阿妮」後背包內起獲多項商品，查獲約30件，總價值1萬7千多元的贓證物，全案詢後依涉嫌竊盜罪移送台北地檢署偵辦。

印尼籍女看護工「阿妮」涉嫌在超商內偷竊。（記者劉慶侯翻攝）

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