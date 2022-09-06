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    性侵惡狼北市趴趴走！ 民生社區問路男1年內已4抓4放

    蔡男晚間被警方逮捕，帶往派出所偵詢。（記者姚岳宏翻攝）

    蔡男晚間被警方逮捕，帶往派出所偵詢。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/09/06 00:31

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市松山區民生社區昨凌晨發生的街頭問路性侵案，警方鎖定20歲蔡姓男子涉有重嫌，下午循線在內湖逮人，警方查出蔡男自去年9月起，至少在北市4起妨害性自主案件及妨害秘密案，地點遍布運動中心、捷運站、公園女廁等處，雖都被警方逮捕送辦，但由於尚未判決確定，蔡男交保後可在外面趴趴走，宛如不定時炸彈。

    警方調查，蔡男去年9月起，在內湖運動中心及小巨蛋捷運站女廁窺視女性被害人如廁，不只窺視，還翻越隔板後撲倒用手性侵，另曾把女性帶至木柵公園女廁性侵，甚至還在葫州捷運站偷看女性如廁，經文山一、松山、內湖警方分別移送，由於尚未判決確定及執行，故他仍在外面趴趴走。

    警方調查，昨凌晨3時許，一名夜歸女子騎單車回家，行經南京東路五段，遇到騎YouBike的蔡男問路，問完路後，蔡男竟一路尾隨女子到民生社區新東街附近，強押她用手性侵得逞後離去，警方獲報展開追查，鎖定20歲蔡男涉嫌重大，聲請拘票將他追緝到案。

    據悉，蔡男領有身心障礙手冊，向警辯稱是控制不了自己，才會犯案，警詢後將他依妨害性自主罪嫌移送檢方偵辦，今天會建請向法院聲請羈押。

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