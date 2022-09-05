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    首頁　>　社會

    高雄7旬翁左轉未禮讓 害騎士打保齡球6車連環撞

    盧姓7旬翁左轉車（左）未禮讓直行機車，釀成6車撞成一團。（讀者提供）

    盧姓7旬翁左轉車（左）未禮讓直行機車，釀成6車撞成一團。（讀者提供）

    2022/09/05 16:47

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市盧姓老翁駕車途經鳳山區五甲一路、中崙路口，左轉未禮讓直行機車先行，與朱男發生車禍後，再如同打保齡球般，朱男往前犁田摔車受傷，波及路口違規超越停止線的3部機車騎士及1部自小客車駕駛，整起車禍釀成6車撞成一團，今被PO上臉書，總計3人受傷送醫，所幸沒有生命危險。

    高雄警方今表示，盧姓老翁（71歲）昨天下午3時許駕駛自小客車，沿著鳳山區五甲一路由東向西行駛，欲左轉前往中崙路，與朱男（56歲）騎乘重機車，沿著五甲一路西向東直行。

    雙方於五甲一路、中崙路口發生車禍，朱男再擦撞路旁停等紅燈的3部機車騎士吳男（18歲）、柯女（35歲）等與1部自小客車駕駛王男（55歲）後，再往前「犁田」摔車。

    警方據報到場處理，對盧男等5人進行酒測，確認均無酒駕情形，協助將朱男、柯女、吳男送醫，所幸傷勢均為擦、挫傷，沒有生命危險，送醫包紮傷口後返家。

    警方勘驗車禍現場，認為盧男駕駛自小客車左轉彎未禮讓直行車先行，是車禍主要肇事原因，朱男騎機車行經路口未減速慢行，至於吳男、柯女、王男3人則超越停等線停車。

    此外，盧男轉彎車未禮讓直行車先行將開罰900元，吳男、柯女、王男3人超越停等線停車，依違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款，不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，將開罰900元。

    警方呼籲民眾，駕駛車輛行經路口應減速慢行，注意左右方來車，轉彎車應禮讓直行車，才能減少事故發生，保障生命財產安全。

    盧姓7旬翁左轉車未禮讓直行機車，釀成6車撞成一團。（讀者提供）

    盧姓7旬翁左轉車未禮讓直行機車，釀成6車撞成一團。（讀者提供）

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