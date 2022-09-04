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    台中自小客閃左轉車撞騎樓柱 車頭嚴重受損、夫妻檔送醫

    兩車在路口差點碰撞。（圖由民眾提供）

    兩車在路口差點碰撞。（圖由民眾提供）

    2022/09/04 16:05

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市今天上午發生一起車禍，一輛自小客行經南區一處路口時，為閃避對向突然要左轉的休旅車向右偏移，雖避開兩車因此碰撞，卻導致失控直接撞上大樓騎樓的柱子，造成車頭嚴重受損，車上一對夫妻也因此受傷，所幸經送醫無生命危險，而相關肇因及責任歸由警方進一鑑定釐清。

    這起事故發生在今天上午10時40分許，35歲曾男當時開車搭載林姓妻子（37歲），沿建國北路由東往西方向直行，就在行經建國北路二段、美村路口時，突見對向一輛由34歲張女駕駛的休旅車，沿建國北路要左轉美村路，曾男情急下趕緊將方向盤往右打，雖及時從休旅車前方驚險閃過，未造成兩車碰撞，但車子也因此失控。

    下一秒只聽到「砰」的一聲巨響，自小客直接衝向一旁民宅，撞上騎樓的柱子才停住，但當場造成車頭嚴重受損、引擎蓋凹陷變形，曾姓夫妻檔也因此受傷，所幸經送醫治療後無大礙，但驚悚瞬間也讓直擊路人驚叫連連。

    警方獲報到場處理，經對兩造駕駛酒測均無飲酒反應，初判疑因搶快、轉彎車未禮讓直行車釀禍，但確實的肇因及責任歸屬，仍需進一步鑑定釐清。

    兩車在路口差點碰撞。（圖由民眾提供）

    兩車在路口差點碰撞。（圖由民眾提供）

    自小客閃過左轉車後，失控撞上騎樓柱子。（圖由民眾提供）

    自小客閃過左轉車後，失控撞上騎樓柱子。（圖由民眾提供）

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