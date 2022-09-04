死亡車禍案情逆轉！ 清潔工閃違規車遭輾枉死

新北市新店區安興路及人中學前晚驚傳死亡車禍，60歲賴姓清潔工遭計程車撞上，捲卡車底送醫前身亡，警方追查案情大逆轉，發現賴男疑為閃避一輛違規左轉的汽車，才摔車遇上死劫。（記者闕敬倫翻攝）

2022/09/04 01:16

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市新店區安興路及人中學前晚7時許驚傳嚴重車禍，60歲賴姓清潔工騎車返家途中，慘遭計程車撞上捲卡車底，當場傷重命危，失去呼吸、心跳，警、消到場將賴男送醫搶救，依然宣告不治。警方追查案情竟大逆轉，發現賴男騎經祥和路與吉安街口當下，疑似為了閃避一輛違規左轉的汽車，先急煞自摔倒地後，再遭計程車從後方輾過拖行，昨將計程車周姓司機及違規汽車劉姓女駕駛帶返製作筆錄，警詢後依將依過失致死罪嫌移送法辦，肇事責任仍有待調查釐清。

本月2日晚上19時06分左右，賴姓清潔工下班騎返安坑地區，途中行經新店安興路、吉安街交叉路口，慘遭一輛計程車撞上，整個人捲入車底，漸失生命徵象。

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警、消人員獲報馳援，賴男仍卡在計程車下，緊急將他拉出後，發現頭部有明顯外傷、血流不止，全身也多處骨折，消防分隊救護車載送至新店慈濟醫院搶救前，賴男已明顯死亡。

新店警分局交通分隊員警之後在現場訪查目擊者，並調閱路口監視器，意外發現賴男沿祥和路騎經吉安街口時，突見對向有一輛汽車直接左轉，之後疑因天雨路滑外加閃車造成車頭失衡，急煞後連人帶車滑摔在地，不巧後方有輛計程車也疑似沒看見，直接將賴男輾卡在車底下，拖行數十公尺遠。

警方調查，57歲汽車駕駛劉女當下未等左轉燈轉綠，逕自違規左轉，間接造成賴男摔車遭輾斃，經查劉女與51歲計程車駕駛周男均無酒精反應，賴男抽血酒精反應為0.07mg/L，全案詢後將劉、周2人依過失致死罪嫌函送台北地檢署，確切肇因及肇責仍須進一步釐清。

警方調查，汽車駕駛劉姓女子當下未等左轉燈轉綠，逕自違規左轉，間接造成賴男摔車遭輾斃，詢後將劉女、計程車駕駛周男依過失致死罪嫌函送北檢偵辦。（記者闕敬倫翻攝）

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