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    保時捷超跑直行擦撞左轉救護車 2車駕駛均無酒駕肇責待查

    保時捷超跑直行擦撞左轉救護車，2車駕駛均無酒駕肇責待查。（圖由民眾提供）

    保時捷超跑直行擦撞左轉救護車，2車駕駛均無酒駕肇責待查。（圖由民眾提供）

    2022/09/04 11:52

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市區又有救護車事故！今天上午近9點左右，一輛救護車行經新興區中正、林森路口，欲左轉林森一路口時與一輛黑色保時捷超跑擦撞，自小客車閃衝上人行道上，所幸當時救護車上沒有載送病患，據了解，駕駛超跑是74歲蘇姓營造業者，所幸雙方無人傷亡，警方對2名駕駛酒測都是0，肇事原因仍待調查釐清。

    救護車質疑對向黑色保時捷疑未禮讓救護車，但蘇男也表無奈，因為發現救護車過來時，已閃躲不及，2車發生擦撞，無人受傷，雙方駕駛經酒測並未酒駕，保時捷為直行車輛，與左轉的救護車擦撞，新興分局指出，救護車胡姓駕駛（42歲）沿中正三路向西，欲左轉林森一路口時，不慎與對向直駛而來的超跑擦撞。

    消防局表示，該輛救護車當時有開啟警報器與鳴笛，強調新興分隊救護車當時正執行急病救護，因與一輛自小客車發生碰撞，造成救護車車體損壞，所幸尚在出勤途中未搭載病患，且現場無人員受傷，消防局獲報後，立即改派另一部救護車前往執行。

    警方調閲路口監視器發現直行的黑色保時捷超跑，發現救護車欲左轉時，曾企圖向向閃避，但為時已晚，兩車已撞上，救護車的前保險掉落，詳細事故原因將由交通專責人員後續調查分析，以釐清肇事責任。

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