男大生撿屍性侵丟下裸胸正妹獲緩刑 高院改判3年須入獄

21歲男大生前年凌晨撿屍性侵正妹後竟快閃離去，留下胸部裸露正妹於不顧，一審輕判1年8月、緩刑3年，高等法院（如圖）認定一審判決不當，改判3年徒刑，須入獄，還可上訴。（記者楊國文攝）

2022/09/05 00:14

〔記者楊國文／台北報導〕21歲高姓男大生，前年暑假凌晨到北市信義區夜店玩樂，搭訕發現眼前正妹已爛醉，一時精蟲衝腦，將她撿屍帶到附近百貨商場路邊座位區性侵後逕自離去，留下衣衫不整、胸部裸露的被害人，幸經警方發現搭救；台北地院審酌高已賠償、和解，以刑法「情堪憫恕」規定減刑，依乘機性交罪輕判1年8月徒刑、緩刑3年，但高等法院認定高隨機撿屍性侵等犯行，惡性重大，改判3年徒刑須入獄。還可上訴。

判決指出，2020年8月1日凌晨零時，19歲的高男和朋友到信義區知名夜店玩樂，高對穿連身洋裝的年輕長腿正妹搭訕攀談。

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高發現正妹已酒醉、意識不清，心生淫念，凌晨2時10分，扶正妹離開夜店到附近「ATT」商場松智路路邊的遮雨棚座位區，高環顧四周，發現平日人來人往的鬧區已四下無人，將正妹脫衣摸乳，強迫她口交並性侵後快閃離去，留下意識恍惚、衣衫不整的正妹。

同日凌晨2時38分，正妹醒來仍意識不清，蹣跚走到馬路旁攔下黃姓運將計程車，因說不出住處地址，又稱手機被拿走，立即下車離去。黃姓運將轉頭發現正妹留下包包，且她疑已酒醉，惟恐有安全疑慮，趕忙報警。

凌晨2時40分，警方在「ATT」商場旁的松壽路「ATT 4 Fun」大樓前，發現意識恍惚的正妹，當時她衣衫不整，胸部裸露在外，正妹答稱「我好像遭性侵」，警方將她送醫驗傷，調閱監視畫面查出高涉嫌性侵。

台北地院審理時高認罪，加上正妹內褲採到高的男性DNA等事證，認定高觸犯刑法第225條的乘機性交罪，可處3年以上、10年以下徒刑。

但合議庭認為，高當時僅19歲，且賠償50萬元達成和解，以刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑，輕判1年8月徒刑、緩刑3年，須提供100小時義務勞務。檢方認為判刑過輕，提起上訴。

高等法院認定一審判決不當，認為高隨機撿屍性侵，且凌晨路邊性侵後竟獨留衣衫不整的被害人，不顧她人身安全，所幸見義勇為的運將報案及信義警方主動發現搭救，否則她恐有再遭性侵害可能，惡性重大，至於高認罪、賠償屬犯後態度良好，僅屬在法定刑內從輕科刑，不符刑法第59條減刑規定，依法定最低本刑改判3年徒刑。

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