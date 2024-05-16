獨家》女通緝犯被逮獨留男嬰 新北警、消充當保母幫餵奶

警方到停車場發現，邱女趴在地上痛哭。（民眾提供）

2024/05/16 23:12

〔記者吳昇儒、林嘉東／新北報導〕38歲邱姓女子今凌晨開車，載不到一歲兒子到新北市汐止某停車場，邱女情緒失控在車外痛哭，引來警方關心，卻意外查出通緝犯身分，便將她帶回派出所。後來得知邱女兒子仍在車上，警、消趕緊將孩子帶回，充當臨時保母，泡牛奶給男嬰喝。

汐止警方今日凌晨2時許接獲民眾報案，有名女子在橋下的停車場痛哭，員警獲報趕往現場，果然看見趴在地上痛哭的邱姓女子，且精神狀況及情緒非常不穩定。以系統查詢，發現邱女非但是協尋人口，還因涉及刑事案件被警方通緝，依法將她逮捕，帶回派出所。

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聯繫邱女家屬時得知，邱女是帶著未滿一歲的兒子出門，趕緊返回停車場內查看，果然在副駕駛座上發現男嬰，見車門未鎖趕緊打開車門通風。

但男嬰卻沒有甚麼反應，員警便通知119請救護人員前往現場協助，經檢視後發現，男嬰只是睡著，並無大礙。但為求安全起見，救護人員仍陪同將男嬰先安置在派出所。結果男嬰突然嚎啕大哭，警、消人員查看發現，男嬰的尿布需要更換，且應該是肚子餓了，最後由幾名警、消同仁當臨時保母，先幫男嬰換尿布，再泡牛奶給他喝，直到社工到場接手。

據悉，邱女13日就向家屬表示要到基隆開庭，開車出門後卻失聯，家屬非常擔心，所幸警方及時發現，才沒釀成憾事。

新北市消防局第六大隊隊員秒變保母，幫男嬰更換尿布。（民眾提供）

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