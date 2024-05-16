為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

獨家》女通緝犯被逮獨留男嬰 新北警、消充當保母幫餵奶

警方到停車場發現，邱女趴在地上痛哭。（民眾提供）

警方到停車場發現，邱女趴在地上痛哭。（民眾提供）

2024/05/16 23:12

〔記者吳昇儒、林嘉東／新北報導〕38歲邱姓女子今凌晨開車，載不到一歲兒子到新北市汐止某停車場，邱女情緒失控在車外痛哭，引來警方關心，卻意外查出通緝犯身分，便將她帶回派出所。後來得知邱女兒子仍在車上，警、消趕緊將孩子帶回，充當臨時保母，泡牛奶給男嬰喝。

汐止警方今日凌晨2時許接獲民眾報案，有名女子在橋下的停車場痛哭，員警獲報趕往現場，果然看見趴在地上痛哭的邱姓女子，且精神狀況及情緒非常不穩定。以系統查詢，發現邱女非但是協尋人口，還因涉及刑事案件被警方通緝，依法將她逮捕，帶回派出所。

聯繫邱女家屬時得知，邱女是帶著未滿一歲的兒子出門，趕緊返回停車場內查看，果然在副駕駛座上發現男嬰，見車門未鎖趕緊打開車門通風。

但男嬰卻沒有甚麼反應，員警便通知119請救護人員前往現場協助，經檢視後發現，男嬰只是睡著，並無大礙。但為求安全起見，救護人員仍陪同將男嬰先安置在派出所。結果男嬰突然嚎啕大哭，警、消人員查看發現，男嬰的尿布需要更換，且應該是肚子餓了，最後由幾名警、消同仁當臨時保母，先幫男嬰換尿布，再泡牛奶給他喝，直到社工到場接手。

據悉，邱女13日就向家屬表示要到基隆開庭，開車出門後卻失聯，家屬非常擔心，所幸警方及時發現，才沒釀成憾事。

新北市消防局第六大隊隊員秒變保母，幫男嬰更換尿布。（民眾提供）

新北市消防局第六大隊隊員秒變保母，幫男嬰更換尿布。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
本以為交通違規 警一查抓到通緝犯
2024/05/07 13:25

本以為交通違規 警一查抓到通緝犯
母親節潛回家探望外婆 「五條通」落網
2024/05/12 16:15

母親節潛回家探望外婆 「五條通」落網
獨家》逮通緝犯案外案 知名藝人堂妹被控強佔民宅與警對峙
2024/05/01 22:49

獨家》逮通緝犯案外案 知名藝人堂妹被控強佔民宅與警對峙
一到三級毒品車上通通有 通緝犯被逮否認販毒：真的要買車啦
2024/05/15 15:02

一到三級毒品車上通通有 通緝犯被逮否認販毒：真的要買車啦
嘉義水上豬舍大火 警方發現獲救老人是通緝犯逮捕歸案
2024/05/15 21:04

嘉義水上豬舍大火 警方發現獲救老人是通緝犯逮捕歸案
4縣市通緝犯遇到全國模範警 狂跑300米舉雙手喊「我投降」
2024/05/07 20:54

4縣市通緝犯遇到全國模範警 狂跑300米舉雙手喊「我投降」
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播