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    首頁　>　社會

    為盡孝晚婚卻遭斷桿砸中人生變調 彰基：日後正常行走恐不樂觀

    陳姓婦女在路口停等紅綠燈時，不慎遭已腐鏽斷裂的號誌燈從上而下砸中。（民眾提供）

    陳姓婦女在路口停等紅綠燈時，不慎遭已腐鏽斷裂的號誌燈從上而下砸中。（民眾提供）

    2022/09/04 21:27

    〔記者陳冠備／彰化報導〕請幫忙集氣！彰化縣員林市2日發生一名43歲陳姓婦人在停等紅綠燈時，遭斷桿的號誌桿砸中，導致其胸椎與脊椎錯位斷裂，未來恐造成半身麻痺癱瘓，其消息傳來令陳女身邊好友及家屬不捨，陳女家屬表示，妹妹為了照顧生病家人才晚婚，甚至大齡產子，以為要邁向幸福，怎知人生又變了調，拜託大家幫忙集氣、祈福，讓妹妹身體可以好轉。

    記者今前往陳女家採訪，其家屬表示，陳女從小就很孝順，為照顧生病的母親，多次耽誤青春，等到一年多前母親逝世後才成婚，結果沒多久父親也中風，她為了照顧父親，經常娘家、婆家兩邊跑，今年6月她終於如願產下孩子，準備要過幸福的生活了，事發當天她就是要回娘家員林，幫新生兒拿印章開戶，沒想到卻遭此橫禍。

    陳女家人昨日也在臉書「彰化人大小事」po文說，「她一直很努力過生活，不久前才產子，竟被這久年未維護、重達千斤的交通號誌給砸碎該有的健康，未來已被醫師判定無法行走…孩子怎麼辦，家庭怎麼辦，工作怎麼辦？」並希望大家為她集氣，早日康復。

    彰基副院長周志中表示，陳婦因脊椎及肋骨斷裂，到院搶救逾6小時才固定斷裂部位，目前意識清楚，但陳女胸柱第11節及第12節錯位斷裂，目前下半身仍是呈現痲痺的狀態，日後要回復正常行走，目前評估並不樂觀，恐怕有一段相當艱辛的路程，後續必須持續接受治療及復健，院方會盡力治療，大家也一起來幫陳婦集氣。

    陳女遭斷桿的號誌燈擊中倒地，因脊椎嚴重錯位斷裂，倒地等待救援。（民眾提供）

    陳女遭斷桿的號誌燈擊中倒地，因脊椎嚴重錯位斷裂，倒地等待救援。（民眾提供）

    陳女家屬在臉書貼文拜託大家幫忙集氣。（民眾提供）

    陳女家屬在臉書貼文拜託大家幫忙集氣。（民眾提供）

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