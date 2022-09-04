民眾急尋失聯親人下落 移民署發現近6成在國內

民眾到站申請查詢入出境紀錄。（記者劉慶侯翻攝）

2022/09/04 10:25

〔記者劉慶侯／台北報導〕近期傳出有不法集團以短期高薪為號召，誘騙國人赴柬埔寨工作，到當地卻遭施以暴力脅迫手段。移民署北區事務大隊台北市服務站近來有許多民眾查詢失聯親人是否出國，但意外發現有超過6成在國內，使家人誤以為子女已出國成為被害人，令移民署困擾。

申請人李女士表示，兒子前幾個月到外縣市工作，自今年4月起失去聯繫，他擔心兒子成為柬埔寨詐騙案件的受害者，已經好幾夜因煩惱無法入眠，所幸今日透過台北市服務站協助，知道兒子仍在國內，終可暫放心中大石。

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申請人陳先生也說，前一陣子與兒子發生口角，自那時起，無論透過各種管道，皆無法與兒子取得聯繫，近期發現兒子可能已出境，加以媒體報導人口販運集團有移往其他東南亞國家跡象，他的心裡十分不安，特地到台北市服務站查詢兒子行蹤，獲知兒子仍在國內的瞬間，他不禁哽咽呢喃感謝主，也頻頻道謝。

「我的姪兒是否人在柬埔寨？」另一申請人陳女士近日也來站詢問相關問題，並且憂心忡忡表示，姪兒經朋友介紹前往中部地區公司工作，卻突然毫無音訊，在台北市服務站的協助下，發現姪兒竟已出境前往柬埔寨，後來輾轉透過柬國當地聯絡人與姪兒聯繫，姪兒卻表示目前與朋友一同在柬國某車行工作，但是對實際工作內容三緘其口，令陳女士心急如焚。

另一位王先生談起姪兒的下落，神情黯然落寞，他的姪兒4年前不見蹤影，當時亦前往警局報案，但無奈人海茫茫，始終沒有姪兒的消息。經台北市服務站協助查詢姪兒入出境紀錄，才發現同樣也出境至柬埔寨，目前警方已協助偵辦中。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯特別叮嚀在外地居住的遊子，為避免造成家人無謂的擔心，無論生活多忙碌，仍請撥空打一通電話或傳訊息與家人聯繫、互報平安，中秋佳節月圓人團圓，期盼遊子在中秋節前回家相聚，以緩解家人憂思之情。

另外，移民署也呼籲民眾切勿輕信不實招募廣告，以免危及人身安全，如果要申請查詢失聯親人入出境紀錄，確認是否前往柬埔寨，可請當事人之配偶、直系血親、直系姻親或旁系三等親內之血親，攜帶身分證及警察機關開立之有效期限3個月內受（處）理失蹤人口案件登記表至服務站，查詢最後一次入出境紀錄。

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