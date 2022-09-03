基隆男殺害鄰居後跳漁港 警方一策略抓人奏效

許男清晨6時許被警察叫上岸時，警察、海巡官兵擔心他失溫，先送他到醫院救治，上午8時許，確定他身體狀況無恙後，才將他帶回派出所偵訊，釐清殺人動機。（記者林嘉東翻攝）

2022/09/03 09:07

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆許姓男子與樓上黃姓老鄰居結怨已久，昨晚趁倒垃圾時，持刀將他殺害後跳漁港逃逸，警方研判久居海邊的許男水性極佳，極可能跳海躲警察，漏夜在漁港輪班守望，才能在清晨逮到他。

案發後，轄區基隆市警二分局長張澤銘，調度警力到碧砂漁港輪班守望、追緝凶嫌策略奏效，順利逮到許男，破獲此起殺人案。

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張澤銘指出，許男昨晚殺害鄰居後，從北寧路住處駕車到八斗子碧砂漁港後跳入港內，他獲知趕抵現場發現，許男跳海的海域，海況比起外海相對穩定許多，加上港內水深不深，許男又是當地八斗子人，深諳水性，輕生可能性不大，才要求八斗子派出所同仁到場守望，每2小時輪班找人。

「皇天不負苦心人。」張澤銘說，果然天一亮，清晨6時許，同仁就在悠活館浮動碼頭，發現許男泡在海水裡面，才把他叫上岸。

張澤銘說，許男上岸時，同仁擔心他失溫，護送他醫院救治，上午8時許，確定他身體狀況無恙後，才將他帶回派出所偵訊，釐清殺人動機。

警方調查，66歲的許姓男子與住在他樓上68歲黃姓男子是老鄰居；許不滿住在樓上的黃男老是發出噪音等聲響，擾人清夢，2人為此屢生口角，結怨已久。

昨晚8時許，男趁黃下樓倒垃圾時，持預藏刀子猛砍黃頸部、胸部多刀，致黃血流滿地，現場血跡斑斑，送醫不治。

許男殺害鄰居後，跳海躲在碧砂漁港浮動碼頭，天一亮被警方發現，逮到泡在海水整晚的許男。（記者林嘉東攝）

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