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    首頁　>　社會

    黑幫尋仇當街砸車打傷4名路人 竟是打錯人

    竹聯幫鄭姓男子率幫眾替小弟出氣，誤以為街頭聊天的4名路人就是仇家，不分青紅皂白砸車，持球棒、辣椒水打傷4人。警方循線逮到鄭等5人。（記者林嘉東翻攝）

    竹聯幫鄭姓男子率幫眾替小弟出氣，誤以為街頭聊天的4名路人就是仇家，不分青紅皂白砸車，持球棒、辣椒水打傷4人。警方循線逮到鄭等5人。（記者林嘉東翻攝）

    2022/09/02 21:59

    〔記者林嘉東／基隆報導〕竹聯幫鄭姓男子率幫眾替小弟出氣，誤以為街頭聊天的4名路人就是仇家，不分青紅皂白砸車，持球棒、辣椒水打傷4人。警方循線逮到鄭等5人，將鄭等人檢肅為治平對象，訊後依違反組織犯罪條例、妨害秩序等罪嫌送辦。

    住在新北市汐止區的鄭姓男子是竹聯幫份子，他的一名未成年的小弟與基隆一幫同齡少年在網路上互嗆。鄭男為了替小弟出氣，今年6月底，約對方在基隆市吉祥大樓談判。

    鄭等10人深夜11時許提早抵達，見4名男子把車停在路旁聊天，誤以為4人就是仇家，下令幫眾拿著棍棒、球棒、辣椒水追打4人。

    4名男子見一群人抄傢伙，先把他們車的擋風玻璃砸碎，再朝他們追打，嚇得鳥獸散，混亂間，有人被棍棒打傷，手腳多處挫傷。

    鄭等人動手打4人後，才知打錯人後，率幫眾駕車離去。

    警方獲報趕抵時，鄭等人已經逃之夭夭，轄區基隆市警一分局忠二路派出所、偵查隊，根據被害人描述與調閱路口監視器循線找到鄭姓男子，追出當天參與打人的另4名小弟。

    由於時值警政署「全國同步掃黑行動」專案，警方將鄭等5人提報為檢肅治平對象；警訊後，將鄭等人依違反組織犯罪條例、傷害、毀損與妨害秩序等罪送辦。

    竹聯幫鄭姓男子率幫眾替小弟出氣，誤以為街頭聊天的4名路人就是仇家，不分青紅皂白砸車，持球棒、辣椒水打傷4人。警方循線逮到鄭等5人，將鄭等人檢肅為治平對象。（記者林嘉東攝）

    竹聯幫鄭姓男子率幫眾替小弟出氣，誤以為街頭聊天的4名路人就是仇家，不分青紅皂白砸車，持球棒、辣椒水打傷4人。警方循線逮到鄭等5人，將鄭等人檢肅為治平對象。（記者林嘉東攝）

    竹聯幫鄭姓男子率幫眾替小弟出氣，誤以為街頭聊天的4名路人就是仇家，不分青紅皂白砸車，持球棒、辣椒水打傷4人。警方循線逮到鄭等5人，將鄭等人檢肅為治平對象。（記者林嘉東翻攝）

    竹聯幫鄭姓男子率幫眾替小弟出氣，誤以為街頭聊天的4名路人就是仇家，不分青紅皂白砸車，持球棒、辣椒水打傷4人。警方循線逮到鄭等5人，將鄭等人檢肅為治平對象。（記者林嘉東翻攝）

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