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    首頁　>　社會

    父攜子輕生獨活伴屍2天 2審認有悔悟減刑判13年

    台中高分院認為葉男有悔悟之意，對兒子深感愧疚，減輕量刑判處13年徒刑。（資料照）

    台中高分院認為葉男有悔悟之意，對兒子深感愧疚，減輕量刑判處13年徒刑。（資料照）

    2022/09/02 17:06

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市葉姓男子去年9月帶著4歲兒子輕生，隔天葉男清醒，兒子卻死亡，他先伴屍2天，再外出買農藥，喝了幾口後，向119求救報警。檢方依對兒童犯殺人罪起訴，建請從重量刑，但台中高分院認為，他撥打119，希望已死亡的兒子，能有所安身之處，對犯行已有內心悔悟之情，減輕其刑輕判徒刑13年，可上訴。

    判決書摘要指出，葉男兒子案發時4歲，他與妻子於2019年分居，獨自照顧扶養兒子，2021年初，因新冠肺炎疫情而生意受影響，幾乎無收入，又無存款，經濟狀況困窘，乃於2021年9月24日先下藥迷昏兒子，然後一起尋短。

    翌日（25日）葉男清醒後，發現兒子已死亡，他伴著兒子屍體2天，27日外出購得農藥，卻接獲妻子電話，他坦白告訴妻子，兒子已經死亡，妻子要求他報警，他喝下數口農藥後，打電話至119報案自首。

    台中地檢署起訴時主張，葉男明知自己母親及妻子有意願及能力照顧男童，仍執意獨自扶養，卻未負擔起責任，且自身經濟發生問題後，逕自剝奪兒子寶貴生命，犯行不可輕恕，建請法院從重量刑，台中地院一審參考檢方的建議，對葉男判刑14年，不過，二審卻有不同見解。

    台中高分院認為，葉男醒來後發現自己獨活，兒子已然身亡，他兩天未進食，進而仰藥，見兒子死後身形甚覺不忍，告知妻子說，兒子已死亡，表達出對兒子的歉意，並撥打119，希望兒子能有所安身之處，堪認內心有悔悟之情，故依刑法第62條減輕其刑，改判徒刑13年，可上訴最高法院。

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