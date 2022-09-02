2國中生被教練按摩 14年後挺身揭發他是色狼

教練14年前猥褻2名選手。圖中人物非當事人。（情境照）

2022/09/02 11:56

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一所國中的洪姓球隊教練，2006年間趁著幫2名選手按摩的機會，乘機偷摸他們的下體，造成兩人心裡極大創傷，直到14年後仍無法忘卻，因而決定挺身而出揭露洪男的劣行，一審桃園地院考量洪男承認犯行，依猥褻罪判他8月刑，緩刑2年，日前二審高等法院維持原判。

洪男是學校警衛，同時具有籃球裁判的身分，2006年間獲得學校遴聘擔任籃球教練，屬於有給職，沒想到洪男竟挾著教練身分，對兩名選手施以猥褻行為，造成兩人巨大陰影，直到14年後才決定一起揭發其獸行。

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一名選手指控，洪男在2006年7、8月間的某2日（時間間隔約一週）約他到租屋處，以協助按摩痠痛患部為由，用手肘大動作按壓大腿、小腿等部位，期間刻意接續碰觸他的生殖器，以此方式猥褻。另一名選手則控訴，2006年9月至12月間，洪男也找他到租屋處聊天，以協助按摩左膝痠痛患部為由，用手肘大動作按壓大腿、小腿、鼠蹊部等部位時，碰觸他的下體猥褻。

兩人當年未滿14歲，桃園地檢署獲報後介入偵辦，洪男承認侵犯兩名選手，被依猥褻罪起訴。兩名選手拒絕和解，亦不願意原諒洪男。

桃園地院認為洪男沒有前科，且於審理時坦認全部犯行，應無再犯之虞，判刑8月；而雖然未能與2名被害人達成和解，賠償損害，亦未取得諒解，仍給予緩刑2年。

檢察官不服，提起上訴，主張洪男尚未取得2名被害人原諒，卻獲得緩刑的寬典，實有量刑過輕的情事，不符罪刑相當原則。

但高院發現，在二審審理期間，洪男已和2名被害人達成和解，並賠償損害，已無檢察官主張的「亦未取得告訴人2人之諒解，難謂其犯後態度良好」事由，因而決定維持駁回檢察官上訴，仍可上訴。

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