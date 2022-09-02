無照買賣、維修直升機還飛來飛去 台商「廖董」等3人被判刑

名間鄉台商「廖董」停放在自家倉庫的R22BETA第二代直升機。（記者陳鳳麗翻攝）

2022/09/02 09:01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣名間鄉台商「廖董」自國外進口R22直升機機身及相關零組件，找陳姓技師組裝、維修，並販售1架R22直升機給台中市的陳姓商人，廖、陳都開過直升機來去，南投地院近日將「廖董」、陳姓商人、陳姓技師，依觸犯民用航空法之非法飛航罪，各判處有期徒刑11個月、11個月和10個月；緩刑3年，但各要向公庫支付新台幣150萬元、100萬元和30萬元，直升機和所有零組件均沒收。

前年下半年在台灣空中飛來飛去的R22直升機，民航局掌握到從名間鄉起飛的一架，南投地檢署會同警方追查後，前年10月23日在名間鄉人稱「廖董」的廖姓男子住處倉庫內，發現Robison R22 Beta Ⅱ型2人座直升機，以及尚未組裝完成的法國SA341G型5人座直升機，還有外觀破損之R22型直升機座艙、外殼、零件等物。

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檢警進一步查出，廖男從2013年起，購入未領有適航證書之ROBINSON R22白色直升機，後來也以零組件進口方式，從美國購買未領有商航證書的R22直升機的機身和零組件，由住台中市的陳姓技師組裝、維修，陳男還曾駕機進行飛行測試。

檢警在陳姓技師住處查扣到維修手冊、零組件等證物，並進一步查到住台中市的陳姓商人也有ROBINSON R22 BETA第二代直升機，是廖姓男子2014年前以600萬元價格賣給他，也一樣是未領有適航證書。陳姓商人也開過該直升機飛來飛去，並曾開到名間鄉請陳姓技師前來維修。

陳姓技師維修費之計算方式是零件費用另外計算，零組件的來源不見得是原廠實報實銷支出，工資大約10萬元。

南投地院法官在判決書中指出，廖姓男子明知進口的零組件未經檢定合格，還擅自找陳姓技師組裝，且又販售直升機給陳姓商人，而後都由非民用航空器製造廠，也非民航局檢定合格的民用航空器維修廠工作人員維修，廖姓和陳姓商人和陳姓技師未依法領有檢定證及體格檢查及格證，擁有的直升機也未領有適航證書，非法駕駛直升機從事飛航行為，影響飛航安全，雖幸未造成任何事故，但仍對他人生命、身體、財產安全造成一定的風險，所為實不足取。

念及廖姓商人和陳姓技師全部坦承犯行、陳姓商人承認部分犯行，及衡量他們的犯罪動機、目的、手段、所造成之危害，以及行為的時間久暫，判處不同的徒刑。因3人已有悔意，經此偵審程序當之所警惕，應無再犯之虞，各宣告緩刑3年，但為促使其日後得以知曉尊重法治的觀念，在緩刑宣告外，還要讓3人有一定的負擔，因此必須向公庫支付不同金額的款項，以勵自新兼收惕儆之效。

名間鄉廖姓台商倉庫內的R22直升機。（記者陳鳳麗翻攝）

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