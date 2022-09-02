為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    無照買賣、維修直升機還飛來飛去 台商「廖董」等3人被判刑

    名間鄉台商「廖董」停放在自家倉庫的R22BETA第二代直升機。（記者陳鳳麗翻攝）

    名間鄉台商「廖董」停放在自家倉庫的R22BETA第二代直升機。（記者陳鳳麗翻攝）

    2022/09/02 09:01

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣名間鄉台商「廖董」自國外進口R22直升機機身及相關零組件，找陳姓技師組裝、維修，並販售1架R22直升機給台中市的陳姓商人，廖、陳都開過直升機來去，南投地院近日將「廖董」、陳姓商人、陳姓技師，依觸犯民用航空法之非法飛航罪，各判處有期徒刑11個月、11個月和10個月；緩刑3年，但各要向公庫支付新台幣150萬元、100萬元和30萬元，直升機和所有零組件均沒收。

    前年下半年在台灣空中飛來飛去的R22直升機，民航局掌握到從名間鄉起飛的一架，南投地檢署會同警方追查後，前年10月23日在名間鄉人稱「廖董」的廖姓男子住處倉庫內，發現Robison R22 Beta Ⅱ型2人座直升機，以及尚未組裝完成的法國SA341G型5人座直升機，還有外觀破損之R22型直升機座艙、外殼、零件等物。

    檢警進一步查出，廖男從2013年起，購入未領有適航證書之ROBINSON R22白色直升機，後來也以零組件進口方式，從美國購買未領有商航證書的R22直升機的機身和零組件，由住台中市的陳姓技師組裝、維修，陳男還曾駕機進行飛行測試。

    檢警在陳姓技師住處查扣到維修手冊、零組件等證物，並進一步查到住台中市的陳姓商人也有ROBINSON R22 BETA第二代直升機，是廖姓男子2014年前以600萬元價格賣給他，也一樣是未領有適航證書。陳姓商人也開過該直升機飛來飛去，並曾開到名間鄉請陳姓技師前來維修。

    陳姓技師維修費之計算方式是零件費用另外計算，零組件的來源不見得是原廠實報實銷支出，工資大約10萬元。

    南投地院法官在判決書中指出，廖姓男子明知進口的零組件未經檢定合格，還擅自找陳姓技師組裝，且又販售直升機給陳姓商人，而後都由非民用航空器製造廠，也非民航局檢定合格的民用航空器維修廠工作人員維修，廖姓和陳姓商人和陳姓技師未依法領有檢定證及體格檢查及格證，擁有的直升機也未領有適航證書，非法駕駛直升機從事飛航行為，影響飛航安全，雖幸未造成任何事故，但仍對他人生命、身體、財產安全造成一定的風險，所為實不足取。

    念及廖姓商人和陳姓技師全部坦承犯行、陳姓商人承認部分犯行，及衡量他們的犯罪動機、目的、手段、所造成之危害，以及行為的時間久暫，判處不同的徒刑。因3人已有悔意，經此偵審程序當之所警惕，應無再犯之虞，各宣告緩刑3年，但為促使其日後得以知曉尊重法治的觀念，在緩刑宣告外，還要讓3人有一定的負擔，因此必須向公庫支付不同金額的款項，以勵自新兼收惕儆之效。

    名間鄉廖姓台商倉庫內的R22直升機。（記者陳鳳麗翻攝）

    名間鄉廖姓台商倉庫內的R22直升機。（記者陳鳳麗翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澎湖醫療後送招標又惹議 突取消救護航空器機齡限制
    2022/09/01 14:15

    澎湖醫療後送招標又惹議 突取消救護航空器機齡限制
    菲律賓「棄俄投美」 將採購美國CH-47直升機
    2022/08/15 13:57

    菲律賓「棄俄投美」 將採購美國CH-47直升機

    SYM MMBCU驚艷上市 搶佔國內跑旅市場
    中國炫富網紅慘了！疑「靠爸」出動直升機拍片 警方要查
    2022/07/18 06:01

    中國炫富網紅慘了！疑「靠爸」出動直升機拍片 警方要查
    男違飛直升機遭訴捐出飛機 士檢建法院從輕量刑
    2020/12/29 12:19

    男違飛直升機遭訴捐出飛機 士檢建法院從輕量刑

    ETF規模攀新高 進化版的真高息ETF成存股首選
    淡水驚見私人直升機起降 民航局：場地確定違法最高罰30萬元
    2020/10/06 13:29

    淡水驚見私人直升機起降 民航局：場地確定違法最高罰30萬元
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播