中國炫富網紅慘了！疑「靠爸」出動直升機拍片 警方要查
2022/07/18 06:01
首次上稿 00:38
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更新時間 06:01
〔即時新聞／綜合報導〕出身中國瀋陽的網紅「王澄澄」自稱創業6年就坐擁400坪的豪宅和豪車，因時常分享奢華生活，吸引不少粉絲追蹤。不過近日她突然登上微博熱搜，原因是她疑似靠老爸的關係動用警用直升機拍影片，公器私用的爭議隨即在網路上炸鍋，還驚動中國警方介入調查。
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綜合中媒報導，王澄澄16日晚間突然登上微博熱搜，原因是她近日在社群平台分享一段影片，裡頭出現一架警用直升機當作拍片道具，由於影片發布的前幾天，王澄澄曾PO出與穿警服的父親合照，遭網友質疑她公器私用，靠父親的關係動用警方直升機。輿論發酵後，王澄澄隨即註銷社群帳號避風頭。
不過這起事件已驚動瀋陽警方，瀋陽公安局17日發布通報，表示已經成立調查小組，並透露王澄澄的父親是今年2月退休的警員，王澄澄短片中使用的直升機，是「遼寧通飛通用航空」所屬的民用直升機，平常由該公司維護，瀋陽市公安在執行特殊任務時會租用。
警方指出，遼寧通飛通用航空總經理魯某未經批准就擅自同意網紅拍攝，目前已遭免職，王澄澄的後續處置會再另行公布。