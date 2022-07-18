中國炫富網紅慘了！疑「靠爸」出動直升機拍片 警方要查

中國網紅王澄澄遭質疑靠父親的關係動用警用直升機拍攝自己的影片，驚動警方介入調查。（圖翻攝自微博）

2022/07/18 06:01

首次上稿 00:38

更新時間 06:01

〔即時新聞／綜合報導〕出身中國瀋陽的網紅「王澄澄」自稱創業6年就坐擁400坪的豪宅和豪車，因時常分享奢華生活，吸引不少粉絲追蹤。不過近日她突然登上微博熱搜，原因是她疑似靠老爸的關係動用警用直升機拍影片，公器私用的爭議隨即在網路上炸鍋，還驚動中國警方介入調查。

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綜合中媒報導，王澄澄16日晚間突然登上微博熱搜，原因是她近日在社群平台分享一段影片，裡頭出現一架警用直升機當作拍片道具，由於影片發布的前幾天，王澄澄曾PO出與穿警服的父親合照，遭網友質疑她公器私用，靠父親的關係動用警方直升機。輿論發酵後，王澄澄隨即註銷社群帳號避風頭。

不過這起事件已驚動瀋陽警方，瀋陽公安局17日發布通報，表示已經成立調查小組，並透露王澄澄的父親是今年2月退休的警員，王澄澄短片中使用的直升機，是「遼寧通飛通用航空」所屬的民用直升機，平常由該公司維護，瀋陽市公安在執行特殊任務時會租用。

警方指出，遼寧通飛通用航空總經理魯某未經批准就擅自同意網紅拍攝，目前已遭免職，王澄澄的後續處置會再另行公布。

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