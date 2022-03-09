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    受訪批俄「入侵者」 滯烏克蘭中國人竟遭中國網民大舉出征

    來自中國北京的王吉賢在烏克蘭創業，俄羅斯入侵烏克蘭後，他分享周遭慘況，痛批俄國入侵，沒想到卻因此遭到中國網民出征。（擷取自youtube）

    來自中國北京的王吉賢在烏克蘭創業，俄羅斯入侵烏克蘭後，他分享周遭慘況，痛批俄國入侵，沒想到卻因此遭到中國網民出征。（擷取自youtube）

    2022/03/09 19:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭，不少身在烏克蘭的外國人也遭殃。來自中國北京的王吉賢在當地創業，俄國入侵後，他在社群網路分享周遭親友慘況，也接受媒體採訪痛批俄國入侵舉動，沒想到卻因此遭到中國網民大舉出征。

    根據《自由亞洲電台》報導，烏克蘭遭俄羅斯入侵後，住在濱海城市敖德薩（Odessa）的王吉賢在網路分享遭戰火蹂躪的烏克蘭景象，以及身邊朋友遭入侵者槍殺的慘況。他強烈譴責俄羅斯的暴行，並為烏克蘭擊落俄羅斯軍機而歡呼。

    報導指，由於中國全面封鎖訊息，王吉賢一發表相關影片，立刻成為中國網友關注重點，沒想到，幾個小時後，這些影片就被封鎖，他還遭到網友痛批「美國的走狗」、「背叛國家利益」。

    對此，王吉賢表示，戰爭開始前，他對政治根本無感，甚至不知道車臣、俄羅斯、白俄羅斯、北約和烏克蘭的關係，但他和同事、鄰居一夜之間陷入俄羅斯挑起的戰火後，引發了他的憤怒。他還說，戰爭開打前，他不喜歡烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），覺得做事效率差，但開打後，澤倫斯基的作為令他讚賞，「這才叫英雄」。而他這番說法也讓他被中國大批「普廷粉絲」痛恨。

    王吉賢今（9）日最新更新的影片中，除了報平安，還諷刺說，有網友批他對俄軍「不尊重」，所以他要改口稱俄軍是「俄國解放軍」，把他們從「歌舞昇平吃著海鮮」的日子「解放」出來。他也分享敖德薩現況，指稱當地市場物價沒有暴漲，並在影片中展示他在市場買到的鮮蝦、腰果、火腿，強調當地食物充足，請關心他的親友不必擔心。

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