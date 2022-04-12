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    當美國吃素的？ 中國奇文：建議俄羅斯突襲阿拉斯加

    近日中國一篇建議俄軍應趁機「奇襲阿拉斯加」評論文引發熱議，如此荒誕的文章不只台灣網友訕笑，連中國網友也看不下去直酸「忘了吃藥了吧」。（圖取自微博）

    近日中國一篇建議俄軍應趁機「奇襲阿拉斯加」評論文引發熱議，如此荒誕的文章不只台灣網友訕笑，連中國網友也看不下去直酸「忘了吃藥了吧」。（圖取自微博）

    2022/04/12 21:38

    〔即時新聞／綜合報導〕別人吃麵幫喊燙？俄羅斯入侵烏克蘭遭國際撻伐制裁，中國至今始終不願發聲譴責俄羅斯，而近日中國一篇建議俄軍應趁機「奇襲阿拉斯加」評論文引發熱議，如此荒誕的文章不只台灣網友訕笑，連中國網友也看不下去直酸「忘了吃藥了吧」。

    擁有約26萬粉絲的中國微博主「漲聲響起來」9日以「佯攻烏克蘭，奇襲美國本土？」為題發文，建議俄軍目前化解危機辦法應是「聲西擊東！」文章稱俄軍應在西部對烏佯攻，把重兵集結於東部，利用俄軍士兵耐高原寒特點，「橫渡白令海峽奇襲阿拉斯加，以此為反美基地，一舉拿下幅員遼闊的加拿大，直接威脅美國本土」。

    ​「到那時，『如見萬里煙塵清』！北約瓦解，德意日反戈一擊，俄軍直搗華盛頓輕而易舉。網友提出的這一打法，大膽新奇，出其不意！也許真的會收到出人意料的效果！」文章稱，美國立國246年天天打別人，做夢也想不到有人會攻擊本土，​「正因為美國人想不到，北約想不到，才會攻其不備，打出新天地！」

    文章一出讓多數中國網友傻眼，紛紛留言嘲諷「毛子烏克蘭都打不過，還要去挑戰美國？」、「終於知道什麼樣的人意淫了」、「癡人說夢！」、「滿腦子在想啥東西」、「忘了吃藥了吧」；台灣網友見狀也狂酸「建議習大大出兵外興安嶺海參崴 完成民族復興」、「還德意日反戈一擊咧，哪個年代的春秋大夢？」、「中國真的是在推自己老爸進火坑 打下去俄就滅了」。

    還有人分享美國空軍日前在阿拉斯加展現42架F-35A戰機「大象漫步」的壯盛軍容，直呼「阿拉斯加有超大美軍空軍基地，是不是有人不知道？」

    阿拉斯加是美國面積最大的州，也是世界第7大行政區劃，該州以東與加拿大的英屬哥倫比亞省和育空地區相鄰，最西端位於阿圖島，並與俄羅斯在白令海峽以西有一海上邊界。

    中國微博主「漲聲響起來」9日以「佯攻烏克蘭，奇襲美國本土？」為題發文，引發網友熱議。（圖取自微博）

    中國微博主「漲聲響起來」9日以「佯攻烏克蘭，奇襲美國本土？」為題發文，引發網友熱議。（圖取自微博）

    美國空軍3月底在阿拉斯加展現42架F-35A戰機「大象漫步」的壯盛軍容。（圖擷自美國空軍）

    美國空軍3月底在阿拉斯加展現42架F-35A戰機「大象漫步」的壯盛軍容。（圖擷自美國空軍）

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