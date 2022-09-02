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    首頁　>　社會

    遭友人譏笑沒膽 水泥工竟尾隨短裙正妹強迫脫內褲

    男子阿昌涉侵入住宅強索女子內褲，被高雄高分院判刑。（情境照）

    男子阿昌涉侵入住宅強索女子內褲，被高雄高分院判刑。（情境照）

    2022/09/02 07:08

    〔記者鮑建信／高雄報導〕水泥工阿昌（化名）等多人，凌晨在釣蝦場飲酒，見穿著短裙正妹路過，他被同夥譏笑無所做為後，竟尾隨她進入住處地下室，涉嫌勒脖子、摀口鼻，強迫脫下內褲讓他觀看，被高雄高分院依侵入住宅強制猥褻罪，判處徒刑3年4月。

    判決書指出，2020年8月22日晚間，阿昌與綽號綽號「黑皮」、「黑仔」、「志明」等多名友人，在屏東縣光復路釣蝦場飲酒，直到隔（23日）凌晨3點多，見穿著短裙的被害人小真（化名）獨自路過，同夥友人對阿昌稱：「她是大陸人，不曉得在哪裡上班穿那樣」等語，阿昌隨後說：「要穿成這樣，不如不要穿」等語。

    不料，阿昌此言一出，卻遭友人嘲笑其不敢有所具體作為，阿昌不甘被譏，竟一路尾隨小真到她表姊位於屏東縣東港鎮某大樓地下室停車場後，涉嫌自她背後勒脖子、摀口鼻，甚至要脅她脫下內褲，小真雖大聲呼救，但見阿昌未理會只好就範，並趁他不注意，取回內褲逃離現場。

    案經東港分局依涉嫌侵入住宅強制猥褻罪，移送屏東地檢署偵辦並起訴。

    一、二審法官調查，審酌阿昌坦承犯行，及其有毒品、違反性騷擾防治法等罪，判處3年4月徒刑，可上訴。

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