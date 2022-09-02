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    古箏王子猥褻 「高嘉瑜事件」讓她提告

    士林地院認定張男犯強制猥褻罪，判刑三年四月。 （資料照）

    士林地院認定張男犯強制猥褻罪，判刑三年四月。 （資料照）

    2022/09/02 05:30

    〔記者溫于德／台北報導〕有台灣古箏王子之稱的張男七年前猥褻女學生後，以九萬六千元達和解，卻未如期給付，被害人母親也為了避免女兒再度受傷並未告知，直到去年全家人聊到「高嘉瑜事件」，女學生才得知實情，決定提告。士林地院認定張男犯強制猥褻罪，判刑三年四月。

    已婚張男自二○一四年起指導女學生，二○一五年六月十三日，在古箏教室內佯稱調整姿勢，猥褻女學生私密部位。被害人父母輾轉得知後，與張男簽訂和解書，約定張男須分廿四期賠償九萬六千元，他卻只付七期共兩萬八千元。

    但母親為避免女兒再度受傷，遲未告知，直到去年底，已成年的女兒與父母聊到「高嘉瑜事件」，詢問張男是否如期給付和解金，才得知實情而提告。

    士院審理時，張男否認強制猥褻，辯稱女學生當年都是假日穿便服上課，所以無從得知其實際年齡，且女學生看起來像二十幾歲，師生話題也僅止於古箏，另女學生嚴重駝背，為人師長才會用左手敲打腰背，作為提醒。

    張男更強調，當初之所以簽下和解書，是因為女學生的父親打電話稱要讓他身敗名裂並訴諸媒體，導致他沒辦法繼續教授古箏、在社會上立足，且女學生的母親當他太太的面稱要教訓他，他為了保護名譽，才簽下和解書。

    士院認為，女學生一家人與張男沒有仇隙，沒必要陷害，且女學生曾向檢、警表示，張男揉捏胸部時甚至會問：「這樣有沒有比較放鬆」，捏完後還要求不能告訴爸媽，事後更主動打電話要求和解，雙方才簽和解書。

    士院審酌張男為逞私慾，利用上課之便，在教室內猥褻女學生，嚴重影響女學生身心發展，並考量他始終否認犯行，反而一再指責被女學生父親脅迫才簽和解書，至今也未向女學生道歉，依法量刑。可上訴。

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