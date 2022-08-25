告阿公猥褻遭全家冷落逼「吞下去」 少女忍無可忍主動再議

少女如如（化名）遭祖父猥褻，向祖母求助未果、姑姑更要她「吞下去」，更因此遭全家冷落。（情境照）

2022/08/25 18:21

〔記者王定傳／新北報導〕年約12、13歲的少女如如（化名）遭祖父猥褻，向祖母求助未果、姑姑更要她「吞下去」，她向好友訴苦，師長輾轉獲知後通報處理，怎料，如如竟因此遭全家冷落，且在收到不起訴書後，發現家人都偏袒祖父，決定主動聲請再議，高檢署將全案發回後，新北地檢署綜合少女、師長、友人等證詞，認為少女祖父涉有撫摸被害者胸部、下體，更拉她手進行手淫行為，今日依加重強制猥褻罪嫌起訴。

檢方調查，2019年6、7月間，這名祖父涉嫌違反如如意願，強行摸胸，後來變本加厲，除了摸胸及下體外，更拉她的手進行手淫行為，2020年5月31日，他還突然從後方環抱少女，用力捏她胸部。

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據了解，少女曾向祖母求助，卻無疾而終，向朋友訴苦後，在朋友介入下，拉著她找師長討論，全案因而曝光；檢方第一度偵辦時給予不起訴處分，少女收到不起訴書後發現全家都偏袒祖父，主動聲請再議。

偵辦時，如如的輔導老師指證，如如並非主動向師長吐露案情，而是在她的好友鼓勵下才找師長，當時她哭到全身顫抖，且如如並無誣陷動機，平時也沒說謊習慣；另一名輔導老師也說，如如收到本案不起訴書後，情緒失控、不斷哭泣，是如如主動聲請再議。

如如的班導則指證，全案曝光後，如如遭受家庭壓力要求撤告，如如沮喪不已，如今她雖搬離該處與母親同住，但有想念父親又對祖母未伸出援手感到不滿的矛盾心態，且如如平時沒有說謊習慣。

心理諮商師則說，全案曝光後，如如父親不相信女兒，並透過冷漠、不主動聯繫等冷暴力，讓如如感受到壓力，而她在談到祖父時會感到憤怒、噁心與厭惡，伴隨恐懼及身體僵硬情形；如如的好友則指證，如如一開始不願老師介入，是她拉著如如去找輔導老師，當時她情緒崩潰向師長訴苦。

不僅如此，依據新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心報告及新北家防諮商服務記錄，如如曾嘗試向祖母求助未果，姑姑得知後要她「吞下去」，她因而情緒低落向好友訴苦，且她在收到不起訴書後，發現全家都偏袒祖父，因此決定主動聲請再議；檢方綜合相關證據後依加重強制猥褻罪嫌起訴如如祖父。

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