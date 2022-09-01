威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖取自「台灣彩券官網」）

2022/09/01 22:18

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威力彩頭獎連17摃 下期上看5.4億

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月1日）開獎的第111000070期威力彩、第111000209期雙贏彩、第111000209期今彩539，頭獎均摃龜。

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第111000070期威力彩中獎號碼為「第一區：03、09、16、21、23、24，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共65注中獎，每注可得2萬元；伍獎共324注中獎，每注可得4000元；陸獎共2080注中獎，每注可得800元；柒獎共4509注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬4312注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬8585注中獎，每注可得100元；普獎共5萬2212注中獎，每注可得100元。

第111000070期38樂合彩中獎號碼為「03、09、16、21、23、24」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共67注中獎，每注可得5750元；二合共1521注中獎，每注可得750元。

第111000209期雙贏彩中獎號碼為「01、04、07、10、14、15、16、17、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得10萬元；參獎共107注中獎，每注可得500元；肆獎共1204注中獎，每注可得100元。

第111000209期今彩539中獎號碼為「02、06、08、15、17」，頭獎摃龜；貳獎共173注中獎，每注可得2萬元；參獎共6001注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3966注中獎，每注可得50元。

第111000209期39樂合彩中獎號碼為「02、06、08、15、17」，四合獎共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共179注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8197注中獎，每注可得1125元。

第111000209期3星彩中獎號碼為「560」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000209期4星彩中獎號碼為「3968」，正彩7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖取自「台灣彩券官網」）

9/1 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜。（圖取自「台灣彩券官網」、資料照；本報合成）

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