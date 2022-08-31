8/31 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

8/31雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/08/31 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月31日）開獎的第111000208期今彩539、第111000208期雙贏彩頭獎均摃龜。

第111000208期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、10、11、12、14、15、17、18、19、22」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共106注中獎，每注可得500元；肆獎共1336注中獎，每注可得100元。

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第111000208期今彩539中獎號碼為「15、17、21、25、36」，頭獎摃龜；貳獎共176注中獎，每注可得2萬元；參獎共5723注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5108注中獎，每注可得50元。

第111000208期39樂合彩中獎號碼為「15、17、21、25、36」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共237注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7683注中獎，每注可得1125元。

第111000196期3星彩中獎號碼為「880」，正彩共48注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000196期4星彩中獎號碼為「4913」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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