8/26 大樂透、今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜

今晚（8月26日）開獎的第111000076期大樂透、第111000198期今彩539以及第111000198期雙贏彩，頭獎都摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2022/08/26 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月26日）開獎的第111000076期大樂透、第111000198期今彩539以及第111000198期雙贏彩，頭獎都摃龜。

第111000076期大樂透中獎號碼為「04、16、17、30、38、42，特別號：05」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，每注可得80萬5193元；參獎共30注中獎，每注可得5萬7808元；肆獎共72注中獎，每注可得1萬5484萬元；伍獎共1437注中獎，每注可得2000元；陸獎共2106注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2409注中獎，每注可得400元；普獎共2萬6900注中獎，每注可得400元。

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第111000076期49樂合彩中獎號碼為「04、16、17、30、38、42」，四合共7注中獎，每注可得20萬元；三合共105注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2642注中獎，每注可得1250元。

第111000198期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、06、08、09、12、14、16、17、22、24」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共123注中獎，每注可得500元；肆獎共2201注中獎，每注可得100元。

第111000198期今彩539中獎號碼為「12、23、25、28、34」，頭獎摃龜；貳獎共208注中獎，每注可得2萬元；參獎共5999注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2648注中獎，每注可得50元。

第111000198期39樂合彩中獎號碼為「12、23、25、28、34」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共185注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6108注中獎，每注可得1125元。

第111000198期3星彩中獎號碼為「975」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000198期4星彩中獎號碼為「7803」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼與資訊以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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