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    水泥車超載遭取締暴走 警欲上銬遭司機嗆「憑什麼」

    水泥車張姓男駕駛（左一）涉超載遭安平商港警察取締，雙方發生激烈爭執，員警欲上銬，張男咆哮嗆警憑什麼！？（記者王俊忠翻攝）

    水泥車張姓男駕駛（左一）涉超載遭安平商港警察取締，雙方發生激烈爭執，員警欲上銬，張男咆哮嗆警憑什麼！？（記者王俊忠翻攝）

    2022/09/01 17:28

    〔記者王俊忠／台南報導〕1名駕駛水泥曳引車的張姓男子，8月31日中午在台南安平商港區內載運水泥粉後，從港區行駛到大門口時，被商港1名女警察發現車輪嚴重凹陷、疑有超載，女警示意攔檢，張男指女警未鳴笛攔檢、車子還在港區內，雙方爭執時女警欲上銬，張一度失控咆哮「憑什麼銬我？」，還將爭執影片po上網路社群。

    對於警方取締執法，張男質疑女警要攔查他人車，並未鳴警報器，他起初沒有注意到、指攔查程序有問題；且他車子還在港區內，並非在一般道路，警方就是針對他公司的水泥車、針對他的老闆要取締告發。影片中對於女警要對他上銬，他一度情緒失控大叫「我赤手空拳，又未傷害警方，憑什麼銬我？」

    安平商港港警中隊說明，8月31日中午案況是張男駕駛水泥曳引車，從商港碼頭水泥槽載運1車水泥粉後，欲從港區大門離開，1名騎機車的女警看到曳引車車輪嚴重凹陷，研判明顯超載，在近大門路口延伸25公尺以內的範圍（屬一般道路）按鳴喇叭、示意張男人車受檢。

    張男下車後質疑員警執法程序，該名女警即以無線電呼叫2名男警到場支援，張男面對3警，仍持續發生激烈爭執，張男並2度徒手用力拍打曳引車車門。女警為防止張男自傷或發生其他危害，欲依警職法拿出手銬、對張男上銬。此舉，張男大為反彈批他又沒拿任何器械、也沒有犯罪，為何要對他上銬？是憑什麼？

    雙方拉扯幾分鐘後，員警見張男情緒稍有緩和、認為已無保護管束的必要性，就未再強制要上銬。但張男持續爭論20幾分鐘並與公司老闆連絡後，才配合讓員警為車子過磅，警方測量該車共重60餘公噸，法定車總重量是35公噸，超重25公噸餘，依法開單告發。

    港警說，警方攔查，法律未規定一定要鳴警報器，以鳴喇叭、手勢、揮旗等示意動作足以辨識都可以，依該車超重的重量，罰款約在8萬5千元之譜，並再提醒駕車人勿有超載違規行為，以免危害用路人安全。

    據了解，張男事後有到新營警分局提告安平港員警涉嫌傷害，他說手與身體有些擦傷。港警說，尊重對方訴訟權，如有接到傳訊通知，警方會前往應訊說明。

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