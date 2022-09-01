北捷淡水線「車廂纏鬥」影片曝光！ 女子單獨持傘對抗

女乘客持傘對抗男子。（圖擷取自爆料公社臉書）

2022/09/01 16:31

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北捷士林站瀰漫刺鼻味、男突狂奔... 引發乘客驚恐「大逃殺」

〔即時新聞／綜合報導〕今日早上台北捷運淡水線發生1起肢體衝突，44歲游姓男子因脫下口罩和吐口水行為，與另一名女乘客發生糾紛，他們的衝突影片也被網友們PO在臉書。

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有網友在臉書「爆料公社（官方粉專專屬）」PO出1段影片，影片中一開始游姓男子握住女乘客的紅色雨傘，2人在拉扯的過程中游男不時跺腳與拍打自己的頭部，旁邊的中年男子還趁機拍了游男的頭部一下，接著游男越來越激動不時站起與坐下，甚至不斷靠近該名女乘客，結果被一腳踹走，最後剛好列列車抵達士林站，游男與其他乘客一起逃出車內。

游男在士林站下車後，因情緒持續激動，並有揮舞手臂的動作，意外拍打到女乘客，有名男乘客見狀便持辣椒水噴灑，頓時車站內瀰漫刺鼻味道，其他乘客看到游男奮力奔跑與聞到刺鼻氣味後，以為發生重大事故也跟著放足狂奔，警方到場後，聯絡游男母親並將其留置調查，得知游男有精神方面疾病，因受到刺激才會有這些行為，隨後會同士林分局文林派出所通報救護單位將其強制送醫，被拍打的女旅客了解狀況後，也決定不予追究。

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