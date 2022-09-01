北捷士林站瀰漫刺鼻味、男突狂奔... 引發乘客驚恐「大逃殺」

游姓男子被警留置。（記者劉慶侯翻攝）

2022/09/01 11:12

〔記者劉慶侯／台北報導〕44歲游姓男子今日早上搭乘台北捷運，因脫下口罩和吐口水行為，與1名女乘客發生糾紛衝突。疑有自閉症的游男受到刺激，在士林站下車時，出現揮舞手的動作拍打到人，以致有乘客噴灑辣椒水制止，結果引發站內眾人不適，紛紛衝出站內，造成驚恐。警方據報到場調查，通知游男家屬後強制送醫。

捷運警察隊表示，游男是今日早上8時40分左右，搭乘北捷淡水線時，因脫下口罩和隨地吐痰，被一名女乘客勸阻後發生衝突，並有攻擊對方的行為發生。

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游男在士林站下車後，因情緒持續激動，並有揮舞手臂的動作，意外拍打到陳姓女乘客，有名男乘客見狀便持辣椒水噴灑，頓時車站內瀰漫刺鼻味道。

游男此時奮力奔跑，結果其他乘客聞到不明味道和見到有人在狂奔，以為發生重大事故，大家也紛紛拔足狂奔，捷運站內一時間演出如同電影大逃殺的情節。

警方據報到場，將游男留置調查，並聯絡到對方母視，才得知游男有精神方面疾病，是受到刺激才有的過激行為，隨後會同士林分局文林派出所通報救護單位將其強制送醫。

至於被游男拍打的陳姓女旅客了解狀況後，也決定不予追究。

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