女子騎機車上國道後消失 大甲溪床尋獲遺體

台中市消防局出動大批消防及義消人員，到國道1號下方的大甲溪河床搜救。（記者歐素美翻攝）

2022/09/01 09:16

〔記者歐素美／台中報導〕今天凌晨零時左右，36歲顏姓女子騎機車上國道1號北上164.2公里處，將機車停在路肩後消失，台中市消防局接獲通報，動員大批人力到高速公路橋下搜尋，在河床上發現顏女時已無呼吸心跳，經送往豐原醫院，急救無效，宣告死亡。

台中市消防局於今天凌晨0時18分接獲國道警察隊通報指稱，在國道1號北上164.2k神岡路段，1輛機車停在路肩，經聯絡車主，車主表示，其妹妹騎該機車外出，但國道員警在國道上並未發現人員，於是請求協助搜尋。

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台中市消防局派遣神岡、豐原及豐南分隊，出動消防車7輛、救護車2輛、消防人員24名，由神岡分隊長曾銘祥帶隊前往國道下方大甲溪河床搜尋，1時27分時發現顏女倒臥河床上，已無呼吸心跳，消防人員利用器材車吊臂低索救助，將患者送至國道上方，再由豐南消防分隊救護車送抵衛福部豐原醫院。

豐原醫院表示，顏女到院前無呼吸心跳，四肢、胸部挫傷，右邊皮膚皮下氣腫，右邊肋骨斷裂，氣胸，肝臟破裂，經搶救後，於2時23分宣告死亡。

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